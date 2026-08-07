Фильерный комплект TR гидроабразивный 040

Комплект сопел для аппаратов с соплом для гидроабразивной чистки и сопловой вставкой. Для обеспечения оптимальной производительности приспособления для гидроабразивной чистки Kärcher. Только в сочетании приспособлением для гидроабразивной чистки 4.115-000.0 | 4.115-006.0.

Комплект сопел для аппаратов обеспечивает оптимальную производительность приспособлением для гидроабразивной чистки Kärcher. Он включает сопло для гидроабразивной чистки и сопловую вставку. Только в сочетании приспособлением для гидроабразивной чистки 4.115-000.0 | 4.115-006.0.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,369
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Created with AI (artificial intelligence)

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