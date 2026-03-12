Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л

Пенная насадка с мощной пеной легко очищает все виды поверхностей, например автомобиль или мотоцикл , стекла или камень, 0,3 литровый контейнер.

Особенности и преимущества
Легкая смена моющих средств
  • Удобство в применении.
Мощная пена, которая долго держится
  • Очистка любой поверхности без усилий
Прозрачная емкость
  • Всегда видимое наполнение
Регулируемый уровень струи
  • Для лёгкой очистки
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Вес (кг) 0,267
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 265 x 265 x 90
Области применения
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Оранжереи
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Террасы
  • Фасады
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
  • Дома на колесах
  • Лестницы
