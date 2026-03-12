Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л
Пенная насадка с мощной пеной легко очищает все виды поверхностей, например автомобиль или мотоцикл , стекла или камень, 0,3 литровый контейнер.
Пенная насадка с мощной пеной легко очищает все виды поверхностей, например автомобиль или мотоцикл , стекла или камень, 0,3 литровый контейнер.
Особенности и преимущества
Легкая смена моющих средств
- Удобство в применении.
Мощная пена, которая долго держится
- Очистка любой поверхности без усилий
Прозрачная емкость
- Всегда видимое наполнение
Регулируемый уровень струи
- Для лёгкой очистки
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|0,267
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|265 x 265 x 90
Совместимая техника
Области применения
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Оранжереи
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Террасы
- Фасады
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Дома на колесах
- Лестницы