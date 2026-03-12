Duza spumanta 0,3 l
Duza spumanta cu spuma puternica pentru o curatare usoara pe majoritatea suprafetelor ca de exemplu a lacului masinii sau motocicletei, sticlei sau pietrii. Volum de recipient 0,3l.
Duza de spumare cu spuma extra-puternica curata fara efort toate tipurile de suprafete, de ex. vopsea, sticla sau piatra. Ideala pentru masini, sere, mobilier de gradina, fatade, scari, rulote, alei, pereti, jaluzele, curti interioare, strazi private, etc. Recipient 0,3 litri. Turnati detergent Kärcher direct in duza de spumare si conectati-o la pistol. Adecvata pentru toate curatitoarele cu apa sub presiune Kärcher seriile K 2 – K 7. Adecvata pentru curatitorul cu spuma Kärcher.
Caracteristici si beneficii
Inlocuire simpla a diferiţilor detergenţi
- Foarte uşor de folosit
Spuma puternica şi adeziva
- Curaţare fara efort a oricaror tipuri de suprafeţe
Recipient transparent de detergent
- Continutul recipientului este vizibil in orice moment.
Plan ajustabil al jetului
- Pentru curatare comoda
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|antracit
|Greutate (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|265 x 265 x 90
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Sere
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Terasa
- Fațadă
- Grădină și ziduri de piatră
- Intrări (în curte), alei
- Locuințe mobile
- Scări