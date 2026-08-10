Входной фильтр для насосов, малый
Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)
Предварительный фильтр для насоса малый, удаляет крупные частицы грязи и песок в обычных садовых насосах и домашних насосах, что также увеличивает срок службы устройств. Предварительный фильтр особенно подходит для устройств без встроенных фильтров, с расходом до 4000 л / ч и оснащенных соединительной резьбой G1 (33,3 мм). Фильтрующая вставка может быть легко удалена для легкой очистки. Размер ячейки фильтра тонкой очистки составляет 250 мкм (0,25 мм). Аксессуары PerfectConnect обеспечивают исключительно простую сборку и высокую надежность уплотнения, что гарантирует бесперебойную работу насоса.
Особенности и преимущества
Съемный фильтр
- Фильтр можно чистить под проточной водой, а это означает, что его можно использовать снова и снова.
Предварительный фильтр насоса, маленький
- Для насосов с расходом воды до 4000 л / ч.
Фильтр предварительной очистки
- Для дополнительной защиты насоса от крупных частиц грязи или песка.
Спецификации
Технические характеристики
|Размеры
|Размер ячейки до 4000 л / ч: 250 мкм (0,25 мм)
|Давление (бар)
|8
|Размер ячейки (мм)
|0,25
|Размер резьбы
|G1
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,815
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,96
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 220 x 200
Оснащение
- Аксессуары из ассортимента Kärcher Perfect Connect
Совместимая техника
Области применения
- Обеспечивает защиту погружного насоса от попадания крупных частиц грязи