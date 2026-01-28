Быстросохнущее чистящее средство CarpetPro RM 767 OA, 10л

Жидкое быстросохнущее средство для моющих пылесосов CarpetPro Reiniger, быстросохнущее средство RM 767 OA для чистки текстильных покрытий и мягкой мебели устраняет неприятные запахи и улучшает гигиенические показатели.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 6,4
Вес (кг) 10,23
Вес (с упаковкой) (кг) 10,893
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 230 x 188 x 307
Области применения
  • Предпродажная подготовка автомобиля
  • Текстильные поверхности
