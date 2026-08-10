Порошковое средство для чистки ковров CarpetPro RM 760, 0.8кг

Высокоэффективное порошковое чистящее средство RM 760 для моющих пылесосов, основанное на технологии инкапсуляции iCapsol и содержащее компонент для устранения запахов. Растворить порошок в баке для чистой воды (концентрация: 1%, 100 г в 10 л воды), наносить с одновременным всасыванием. Не требует заключительной промывки. pH: 8,2

Разработан для экономящей время, глубокой механической чистки ковров за один шаг без необходимости полоскания: наш очиститель CarpetPro Cleaner iCapsol, порошок RM 760 OA. Подходит для использования с нашими машинами-экстракционерами Puzzi, а также машинами для чистки ковров (BRC), этот мощный чистящий порошок отличается инновационной технологией iCapsol. При нанесении на чистку текстильных напольных покрытий грязь буквально инкапсулируется, а затем кристаллизуется по мере высыхания, так что ее можно просто собрать пылесосом без полоскания. Это обеспечивает очень короткое время высыхания, поэтому пользователи могут снова ходить по ковру в кратчайшие сроки. Даже сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения надежно удаляются, а встроенный поглотитель запахов эффективно устраняет неприятные запахи, такие как табачный дым, моча или пот. Бесфосфатный очиститель глубокой очистки сертифицирован Woolsafe, поэтому его можно использовать не только для синтетических волокон, но и для натуральных волокон из шерсти. Его порошкообразная формула делает его простым и безопасным в использовании.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (кг) 0,8
Единица упаковки (шт.) 4
pH 9
Вес (с упаковкой) (кг) 0,92
Свойства
  • Эффективное средство для общей чистки текстильных напольных покрытий и мягкой мебели по методу экстракции
  • Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения
  • Технология iCapsol: не требуется дополнительное смывание, что уменьшает время на высыхание
  • Деликатен к обрабатываемым материалам.
  • Эффективность очистки при любых температурах.
  • С компонентом для устранения запахов. Эффективно удаляет неприятные запахи, такие как пот, моча, никотин и т. д.
  • Сокращенное время высыхания
  • Улучшает гигиенические показатели
  • Не содержит отбеливателей
  • Придает приятный свежий запах
  • Сертификат WoolSafe для рабочей концентрации
Порошковое средство для чистки ковров CarpetPro RM 760, 0.8кг
Порошковое средство для чистки ковров CarpetPro RM 760, 0.8кг
Порошковое средство для чистки ковров CarpetPro RM 760, 0.8кг
Порошковое средство для чистки ковров CarpetPro RM 760, 0.8кг
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P264 После работы тщательно вымыть

Видео

Области применения
  • Предпродажная подготовка автомобиля
  • Текстильные поверхности
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