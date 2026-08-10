Порошковое средство для чистки ковров CarpetPro RM 760, 0.8кг
Высокоэффективное порошковое чистящее средство RM 760 для моющих пылесосов, основанное на технологии инкапсуляции iCapsol и содержащее компонент для устранения запахов. Растворить порошок в баке для чистой воды (концентрация: 1%, 100 г в 10 л воды), наносить с одновременным всасыванием. Не требует заключительной промывки. pH: 8,2
Разработан для экономящей время, глубокой механической чистки ковров за один шаг без необходимости полоскания: наш очиститель CarpetPro Cleaner iCapsol, порошок RM 760 OA. Подходит для использования с нашими машинами-экстракционерами Puzzi, а также машинами для чистки ковров (BRC), этот мощный чистящий порошок отличается инновационной технологией iCapsol. При нанесении на чистку текстильных напольных покрытий грязь буквально инкапсулируется, а затем кристаллизуется по мере высыхания, так что ее можно просто собрать пылесосом без полоскания. Это обеспечивает очень короткое время высыхания, поэтому пользователи могут снова ходить по ковру в кратчайшие сроки. Даже сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения надежно удаляются, а встроенный поглотитель запахов эффективно устраняет неприятные запахи, такие как табачный дым, моча или пот. Бесфосфатный очиститель глубокой очистки сертифицирован Woolsafe, поэтому его можно использовать не только для синтетических волокон, но и для натуральных волокон из шерсти. Его порошкообразная формула делает его простым и безопасным в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (кг)
|0,8
|Единица упаковки (шт.)
|4
|pH
|9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,92
Свойства
- Эффективное средство для общей чистки текстильных напольных покрытий и мягкой мебели по методу экстракции
- Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения
- Технология iCapsol: не требуется дополнительное смывание, что уменьшает время на высыхание
- Деликатен к обрабатываемым материалам.
- Эффективность очистки при любых температурах.
- С компонентом для устранения запахов. Эффективно удаляет неприятные запахи, такие как пот, моча, никотин и т. д.
- Сокращенное время высыхания
- Улучшает гигиенические показатели
- Не содержит отбеливателей
- Придает приятный свежий запах
- Сертификат WoolSafe для рабочей концентрации
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P264 После работы тщательно вымыть
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Области применения
- Предпродажная подготовка автомобиля
- Текстильные поверхности