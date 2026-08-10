Разработан для экономящей время, глубокой механической чистки ковров за один шаг без необходимости полоскания: наш очиститель CarpetPro Cleaner iCapsol, порошок RM 760 OA. Подходит для использования с нашими машинами-экстракционерами Puzzi, а также машинами для чистки ковров (BRC), этот мощный чистящий порошок отличается инновационной технологией iCapsol. При нанесении на чистку текстильных напольных покрытий грязь буквально инкапсулируется, а затем кристаллизуется по мере высыхания, так что ее можно просто собрать пылесосом без полоскания. Это обеспечивает очень короткое время высыхания, поэтому пользователи могут снова ходить по ковру в кратчайшие сроки. Даже сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения надежно удаляются, а встроенный поглотитель запахов эффективно устраняет неприятные запахи, такие как табачный дым, моча или пот. Бесфосфатный очиститель глубокой очистки сертифицирован Woolsafe, поэтому его можно использовать не только для синтетических волокон, но и для натуральных волокон из шерсти. Его порошкообразная формула делает его простым и безопасным в использовании.