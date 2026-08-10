Detergent pentru curatarea covoarelor, pudra, RM 760, 0.8kg
CarpetPro Cleaner RM 760 - pudra, pentru aspiratoarele cu spray-extractie, cu performante excelente de curatare. Tehnologie iCapsol de incapsulare apoi aspirare a murdariei. Nu necesita clatire!
Formulat pentru curățarea mecanică profundă a covoarelor într-un singur pas, fără a fi nevoie de clătire: curățătorul nostru de covoare CarpetPro iCapsol, pulbere RM 760 OA. Potrivit pentru utilizare cu mașinile noastre de extracție prin pulverizare Puzzi, precum și cu mașinile de curățat covoare (BRC), această puternică pulbere de curățare dispune de tehnologia inovatoare iCapsol. Atunci când este aplicat pe acoperirile textile ale podelelor, murdăria este literalmente încapsulată, apoi cristalizează pe măsură ce se usucă, astfel încât poate fi pur și simplu aspirată cu o perie de aspirator fără nicio clătire. Acest lucru asigură timpi de uscare foarte scurți, astfel încât utilizatorii pot călca din nou pe covor într-un timp scurt. Chiar și murdăria puternică pe bază de ulei, grăsime și minerale este îndepărtată în mod fiabil, în timp ce absorbantul de mirosuri integrat elimină eficient mirosurile neplăcute, cum ar fi fumul de țigară, urina sau transpirația. Curățătorul profund fără fosfați este certificat de Woolsafe, astfel încât poate fi utilizat nu numai pentru fibre sintetice, ci și pentru fibre naturale din lână. Formula sa sub formă de pulbere îl face simplu și sigur de ma
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (kg)
|0,8
|Unitate ambalare (Bucată)
|4
|Valoare pH
|9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,9
Produs
- Soluție eficientă de bază pentru aspiratoare spray-extracție, pentru curățarea suprafețelor textile și a tapițeriei
- Dizolvă petele grosiere de ulei, grăsime și minerale
- Tehnologia iCapsol: nu este necesară clătirea, astfel încât suprafețele sunt uscate rapid
- Acțiune de curățare blândă
- Curățare activă în toate intervalele de temperatură
- Cu sistem integrat pentru distrugerea mirosului. Îndepărtează sigur și eficient mirosurile neplăcute precum transpirația, urina, nicotina, s.a.
- Timp de uscare mai scurt
- Îmbunătățește igiena podelelor
- Fără înălbitor
- Miros plăcut și proaspăt
- Certificat WoolSafe pentru concentrația aplicației
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
- P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
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Domenii de intrebuintare
- Pregătirea mașinii
- Suprafețe textile