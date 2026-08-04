Datorită performanței sale excelente de aspirare, aparatul de curățare cu pulverizare profesional Puzzi 8/1 Adv de la Kärcher oferă rezultate de curățare excelente și igienice, iar suprafețele textile pot fi utilizate din nou rapid. Mașina pulverizează soluția de curățare adânc în fibrele textile și apoi murdăria dislocată este îndepărtă prin extractie, făcându-o perfect pentru curățarea tapițeriei, covoarelor și a altor suprafețe textile. Designul său robust și compact asigură o durată lungă de viață și, prin urmare, o eficiență ridicată a costurilor - ideal pentru antreprenorii de servicii de construcții, sectorul hotelier sau pentru curățarea interioarelor vehiculelor. Capacul aparatului, duza pentru tapițerie și duza pentru podea sunt transparente pentru o vedere mai bună a apei murdare. O fereastră de inspecție pe mâner mărește și mai mult opțiunile de monitorizare. Greutatea redusă a lui Puzzi 8/1 Adv și un mâner de transport ergonomic permit transportarea acestuia cu o singură mână. Butoanele mari care pot fi acționate cu mâna sau cu piciorul sporesc confortul pentru utilizator.