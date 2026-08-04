Robust, durabil, eficient: Aparatul de curățare cu extracție prin pulverizare Puzzi 8/1 de la Kärcher curăță impresionant tapițeria și îndepărtează petele de pe suprafețele textile cu rezultate de curățare remarcabile, igienice și eficiență ridicată. Mașina pulverizează soluția de curățare adânc în fibrele textile și apoi murdăria dislocată este îndepărtă prin extractie. Această performanță excelentă de aspirare asigură, de asemenea, uscare rapidă și înseamnă că suprafețele textile pot fi utilizate din nou rapid - ideal pentru cerințele ridicate ale profesioniștilor de curățenie din sectorul hotelier sau în curățarea interiorului vehiculelor. Se poate folosi și duza standard, foarte scurtă pentru tapițerie, pentru curățarea comodă și ergonomică a spațiilor înguste. Datorită greutății sale foarte reduse și mânerului de transport ergonomic, aparatul de curățare cu extracție cu spray poate fi transportat cu ușurință cu o singură mână. Butoanele mari care pot fi acționate cu mâna sau cu piciorul sporesc confortul pentru utilizator. Capacul aparatului și duza de mână sunt transparente pentru o mai bună vedere a apei murdare.