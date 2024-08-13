Интенсивное средство для общей чистки FloorPro Extra RM 752, 10л

Сильнощелочное промышленное средство для общей чистки, позволяющее удалять с устойчивых к щелочам напольных покрытий самые стойкие масляно-жировые и минеральные загрязнения, а также изношенные защитные слои.

Продукт от Kärcher, подходящий как для удаления изношенных защитных слоев, так и для очистки различных напольных покрытий на промышленных предприятиях: сильнощелочное интенсивное средство для общей чистки FloorPro Extra RM 752. Средство, предназначенное для механизированной уборки с использованием однодисковых или поломойно-всасывающих машин, может использоваться по одностадийному (для очистки) или двухстадийному методу (для удаления защитного слоя). Оно эффективно удаляет восковые и полимерные защитные слои, а также масляно-жировые и минеральные загрязнения, характерные для производственных и логистических предприятий. Продукт FloorPro Extra RM 752 прекрасно подходит для очистки антистатических, цементных бесшовных, эпоксидных и прочих напольных покрытий, устойчивых к воздействию щелочей. Его низкое пенообразование позволяет оптимально использовать полезный объем баков уборочной техники, а формула без содержания силикона – производить уборку в металлообрабатывающих и лакокрасочных цехах.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Упаковочная единица (шт.) 1
Значение pH 13,2
Масса (с упаковкой) (кг) 11,5
Видео

Области применения
  • Уборка пола
Принадлежности