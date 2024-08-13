Как для поддерживающей, так и для общей чистки: средство для чистки керамогранита FloorPro RM 753 – оптимальный выбор для ухода за пористой плиткой из этого материала, не снабженной поверхностным покрытием. Оно легко удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения и придает при этом приятный свежий аромат, причем формула без содержания поверхностно-активных веществ и энзимов замедляет повторное загрязнение пола. Слабощелочное чистящее средство с низким пенообразованием подходит как для ручной уборки, так и для применения в поломойно-всасывающих машинах. Поддерживающую чистку рекомендуется производить по 1-стадийному, а общую – по 2-стадийному методу. К преимуществам продукта относятся также безопасность обращения с ним (не требуется специальная маркировка) и совместимость с маслоотстойниками.