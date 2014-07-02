Адаптер для соединения с садовым шлангом
Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.
Адаптер для присоединения бытовых моечных щеток и губок Karcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.
Особенности и преимущества
Система Qucik Сonnect
- Свободное и быстрое подключение всех насадок Керхер к садовому шлангу
Регулировка и полная остановка подачи воды может настраиваться непосредственно на адаптере
- Удобная деятельность прибора.
Адаптер для шланга
- Простота в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,052
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,072
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|112 x 39 x 39