WB 120 Car & Bike
Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моечная щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.
Инновационная сменная насадка Car & Bike легко, быстро и гигиенично устанавливается на вращающейся моечной щетке, прозрачный кожух которой позволяет наблюдать процесс удаления грязи. По окончании работы текстильная накладка этой 2-элементной насадки, практично закрепляемая липучкой, может быть выстирана в машине при температуре 60 °C. Щетка для аппаратов высокого давления, оснащенная такой мягкой микроволоконной насадкой, прекрасно подходит для бережной мойки автомобилей и мотоциклов. При необходимости может использоваться чистящее средство, подаваемое аппаратом. Благодаря новой конструкции редуктора щетка WB 120 превосходит предшествующую модель в эффективности и качестве очистки. Она может использоваться со всеми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7. Две отдельно приобретаемые сменные насадки Universal и Home & Garden, первая из которых предназначена для очистки любых обычных гладких поверхностей, а вторая – поверхностей, устойчивых к механическим воздействиям, подходят как к щетке WB 120, так и к предшествующей модели WB 100.
Особенности и преимущества
Вращающаяся моечная щетка
- Бережная и эффективная мойка.
Замена насадок при помощи разблокирующего рычажка
- Быстрая и легкая замена насадок без контакта с грязью.
Инновационная микроволоконная насадка с креплением липучкой
- Первая заменяемая насадка для вращающейся моечной щетки аппарата высокого давления с текстильной накладкой, допускающей стирку.
Исключительно бережная очистка
- Идеальное решение для мойки чувствительных поверхностей (например лакокрасочных покрытий).
Съемная промываемая накладка
- Возможность машинной стирки при макс. температуре 60 °C.
Подача чистящего средства через аппарат высокого давления
- Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Прозрачный корпус
- Возможность наблюдения за процессом очистки.
Совместимость с адаптером для садового шланга
- Быстрое присоединение любых щеток Kärcher к садовому шлангу для применения без аппарата высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Состав текстильного материала
|75 % полиэстер, 25 % полиамид
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,358
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,503
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|296 x 142 x 140
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.