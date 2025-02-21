Инновационная сменная насадка Car & Bike легко, быстро и гигиенично устанавливается на вращающейся моечной щетке, прозрачный кожух которой позволяет наблюдать процесс удаления грязи. По окончании работы текстильная накладка этой 2-элементной насадки, практично закрепляемая липучкой, может быть выстирана в машине при температуре 60 °C. Щетка для аппаратов высокого давления, оснащенная такой мягкой микроволоконной насадкой, прекрасно подходит для бережной мойки автомобилей и мотоциклов. При необходимости может использоваться чистящее средство, подаваемое аппаратом. Благодаря новой конструкции редуктора щетка WB 120 превосходит предшествующую модель в эффективности и качестве очистки. Она может использоваться со всеми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7. Две отдельно приобретаемые сменные насадки Universal и Home & Garden, первая из которых предназначена для очистки любых обычных гладких поверхностей, а вторая – поверхностей, устойчивых к механическим воздействиям, подходят как к щетке WB 120, так и к предшествующей модели WB 100.