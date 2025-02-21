Вращающаяся щетка WB 120
Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.
Вращающаяся моечная щетка, укомплектованная сменной насадкой Universal, оснащена разблокирующим рычажком для легкой и быстрой замены насадок без контакта с грязью. Ее прозрачный корпус позволяет наблюдать процесс очистки. Эта щетка для аппаратов высокого давления рекомендуется для тщательной очистки различных гладких поверхностей, например лакированных, стеклянных или полимерных. При необходимости может использоваться чистящее средство, подаваемое аппаратом. Благодаря новой конструкции редуктора щетка WB 120 превосходит предшествующую модель в эффективности и качестве очистки. Она совместима с любыми аппаратами высокого давления Kärcher классов от K 2 до K 7. Две отдельно приобретаемые сменные насадки Car & Bike и Home & Garden, предназначенные соответственно для очистки чувствительных поверхностей транспортных средств и устойчивых к механическим воздействиям объектов на придомовом участке, подходят как к щетке WB 120, так и к предшествующей модели WB 100.
Особенности и преимущества
Вращающаяся моечная щетка
- Бережная и эффективная мойка.
Замена насадок при помощи разблокирующего рычажка
- Быстрая и легкая замена насадок без контакта с грязью.
Подача чистящего средства через аппарат высокого давления
- Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Прозрачный корпус
- Возможность наблюдения за процессом очистки.
Совместимость с адаптером для садового шланга
- Быстрое присоединение любых щеток Kärcher к садовому шлангу для применения без аппарата высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,384
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,475
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|309 x 153 x 135
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact *MX
- K 3 Compact Car
- K 3 Compact Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Follow Me
- K 3 Follow Me *SA
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control *AR
- K 3 Full Control *CH
- K 3 Full Control *CN
- K 3 Full Control *MX
- K 3 Full Control *PE
- K 3 Full Control Brush *EU
- K 3 Full Control Home *AU
- K 3 Full Control Home T150 & Pipe*EU
- K 3 Full Control Home T150 *CH
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Car
- K 3 Horizontal FJ
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Induction
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Prem Full Control Car Home&Deck *AU
- K 3 Premium
- K 3 Premium *CH
- K 3 Premium *JP
- K 3 Premium Full Control Car & Home *CH
- K 3 Premium Full Control Car & Home *GB
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Car&Home Deck
- K 3 Premium Power Control Deck
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 Silent Veranda FJ 50Hz
- K 3 Silent Veranda FJ 60Hz
- K 3 Silent Veranda, 50 Гц
- K 3.100 (220V) *BR
- K 3.100 Premium (127V)
- K 3.110 (127V) *BR
- K 3.110 (220V) *BR
- K 3.190 *AU
- K 3.190 *CN
- K 3.190 *EU
- K 3.190 T250 *AU
- K 3.200
- K 3.350
- K 3.350 (127V) *BR
- K 3.350 (220V) *BR
- K 3.450
- K 3.450 T 350
- K 3.500
- K 3.500 *CH
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 RWB *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T200 *EU
- K 3.500 T50 *GB
- K 3.530 T 250
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550 *GB
- K 3.550 *SA
- K 3.550 T 250
- K 3.550 T250 Jubilee *GB
- K 3.570 T 250
- K 3.580 *EU
- K 3.610 T250 *EU
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 5 Basic
- K 5 WCM
- K 7 Compact
- K 2 Compact Car
Области применения
- Автомобили
- Зимние сады
- Мотоциклы и мотороллеры
- Гаражные ворота
- Жалюзи / рольставни
- Экраны для защиты от посторонних взглядов
- Подоконники
- Балконные ограждения
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах