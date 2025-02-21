Вращающаяся моечная щетка, укомплектованная сменной насадкой Universal, оснащена разблокирующим рычажком для легкой и быстрой замены насадок без контакта с грязью. Ее прозрачный корпус позволяет наблюдать процесс очистки. Эта щетка для аппаратов высокого давления рекомендуется для тщательной очистки различных гладких поверхностей, например лакированных, стеклянных или полимерных. При необходимости может использоваться чистящее средство, подаваемое аппаратом. Благодаря новой конструкции редуктора щетка WB 120 превосходит предшествующую модель в эффективности и качестве очистки. Она совместима с любыми аппаратами высокого давления Kärcher классов от K 2 до K 7. Две отдельно приобретаемые сменные насадки Car & Bike и Home & Garden, предназначенные соответственно для очистки чувствительных поверхностей транспортных средств и устойчивых к механическим воздействиям объектов на придомовом участке, подходят как к щетке WB 120, так и к предшествующей модели WB 100.