Предлагаемая Kärcher вращающаяся моечная щетка WB 130, оснащенная сменной насадкой Universal, прекрасно подходит для очистки лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей. Интенсивное вращение обеспечивает тщательное удаление загрязнений. Щетка оснащена разблокирующим рычажком для легкой и быстрой замены насадок без контакта с грязью. Ее прозрачный корпус позволяет наблюдать процесс очистки. При необходимости может дополнительно использоваться чистящее средство, подаваемое аппаратом высокого давления, к которому присоединена щетка. Она совместима с любыми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7. Две другие, отдельно предлагаемые сменные насадки Car & Bike и Home & Garden рассчитаны специально на очистку чувствительных и устойчивых к механическим воздействиям поверхностей.