Вращающаяся щетка WB 130
Вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка.
Предлагаемая Kärcher вращающаяся моечная щетка WB 130, оснащенная сменной насадкой Universal, прекрасно подходит для очистки лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей. Интенсивное вращение обеспечивает тщательное удаление загрязнений. Щетка оснащена разблокирующим рычажком для легкой и быстрой замены насадок без контакта с грязью. Ее прозрачный корпус позволяет наблюдать процесс очистки. При необходимости может дополнительно использоваться чистящее средство, подаваемое аппаратом высокого давления, к которому присоединена щетка. Она совместима с любыми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7. Две другие, отдельно предлагаемые сменные насадки Car & Bike и Home & Garden рассчитаны специально на очистку чувствительных и устойчивых к механическим воздействиям поверхностей.
Особенности и преимущества
Вращающаяся моечная щетка
- Бережная и эффективная мойка.
- Легкая и удобная очистка.
Замена насадок при помощи разблокирующего рычажка
- Быстрая и легкая замена насадок без контакта с грязью.
- Сохранение рук в чистоте.
- Выбор подходящей сменной насадки для решения разных задач.
Нанесение чистящего средства при помощи соединенного с щеткой аппарата высокого давления
- Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Прозрачный корпус
- Возможность наблюдения за процессом очистки.
Встроенный щеточный венец
- Защищает пользователя и окружающие предметы от разлетающихся брызг воды.
Совместимость с адаптером для садового шланга
- Возможность присоединения к садовому шлангу для использования без аппарата высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,39
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,497
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|305 x 156 x 137
По вопросам, касающимся предшествующей модели WB 120, обращайтесь в сервисные центры или к официальным дистрибьюторам Kärcher.
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact *MX
- K 3 Compact Car
- K 3 Compact Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Follow Me
- K 3 Follow Me *SA
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control *AR
- K 3 Full Control *CH
- K 3 Full Control *CN
- K 3 Full Control *MX
- K 3 Full Control *PE
- K 3 Full Control Brush *EU
- K 3 Full Control Home *AU
- K 3 Full Control Home T150 & Pipe*EU
- K 3 Full Control Home T150 *CH
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Car
- K 3 Horizontal FJ
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Induction
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Prem Full Control Car Home&Deck *AU
- K 3 Premium
- K 3 Premium *CH
- K 3 Premium *JP
- K 3 Premium Full Control Car & Home *CH
- K 3 Premium Full Control Car & Home *GB
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Car&Home Deck
- K 3 Premium Power Control Deck
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 Silent Veranda FJ 50Hz
- K 3 Silent Veranda FJ 60Hz
- K 3 Silent Veranda, 50 Гц
- K 3.100 (220V) *BR
- K 3.100 Premium (127V)
- K 3.110 (127V) *BR
- K 3.110 (220V) *BR
- K 3.190 *AU
- K 3.190 *CN
- K 3.190 *EU
- K 3.190 T250 *AU
- K 3.200
- K 3.350
- K 3.350 (127V) *BR
- K 3.350 (220V) *BR
- K 3.450
- K 3.450 T 350
- K 3.500
- K 3.500 *CH
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 RWB *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T200 *EU
- K 3.500 T50 *GB
- K 3.530 T 250
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550 *GB
- K 3.550 *SA
- K 3.550 T 250
- K 3.550 T250 Jubilee *GB
- K 3.570 T 250
- K 3.580 *EU
- K 3.610 T250 *EU
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 5 Basic
- K 5 WCM
- K 7 Compact
- K 2 Compact Car
Области применения
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Зимние сады
- Гаражные ворота
- Жалюзи / рольставни
- Экраны для защиты от посторонних взглядов
- Балконные ограждения
- Подоконники
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.