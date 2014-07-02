Щеточная насадка с мягкой щетиной и рабочей шириной 248 мм прекрасно подходит для очистки крупных объектов – от лодок, автомобилей и жилых прицепов до рольставней и солнечных батарей. Мягкая щетина тщательно очищает поверхности, не повреждая их. Защитное кольцо по периметру щетки дополнительно оберегает очищаемый объект от появления царапин. Входящая в комплект поставки накидная гайка обеспечивает надежное соединение щетки с пистолетом, а ее эргономичная форма – легкую и удобную работу. Предусмотрен и резиновый пад для удаления особенно стойких загрязнений, например следов, оставляемых мухами. Короче говоря: идеальное решение для выполнения масштабных уборочных работ вокруг дома и в саду. Мягкая щеточная насадка для чистки поверхностей совместима со всеми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.