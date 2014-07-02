Мягкая щетка WB 60
Щеточная насадка с мягкой щетиной для чистки больших поверхностей (например, кузовов автомобилей и жилых прицепов, лодок, солнечных батарей, зимних садов или рольставней). Большая рабочая ширина щетки (248 мм) обеспечивает быструю очистку.
Щеточная насадка с мягкой щетиной и рабочей шириной 248 мм прекрасно подходит для очистки крупных объектов – от лодок, автомобилей и жилых прицепов до рольставней и солнечных батарей. Мягкая щетина тщательно очищает поверхности, не повреждая их. Защитное кольцо по периметру щетки дополнительно оберегает очищаемый объект от появления царапин. Входящая в комплект поставки накидная гайка обеспечивает надежное соединение щетки с пистолетом, а ее эргономичная форма – легкую и удобную работу. Предусмотрен и резиновый пад для удаления особенно стойких загрязнений, например следов, оставляемых мухами. Короче говоря: идеальное решение для выполнения масштабных уборочных работ вокруг дома и в саду. Мягкая щеточная насадка для чистки поверхностей совместима со всеми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.
Особенности и преимущества
248 мм рабочая ширина
- Идеально для уборки больших площадей
Резиновая накладка
- Удаляет стойкие загрязнения
Возможно применение с использованием чистящего средства
- Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Мягкая щетка для деликатных поверхностей
- Бережное очищение для чувствительных поверхностей
Кольцо с защитой от вращений
- Защита поверхностей от появления царапин.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,291
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,471
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|270 x 261 x 177
Совместимая техника
Области применения
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры
- Дома на колесах
- Зимние сады
- Солнечные батареи / Балконные электростанции
- Жалюзи / рольставни
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Садовые игрушки
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.