Моечная щетка

Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам К 2 - К 7.

Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Karcher серий K2 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например: автомобилей, садовой мебели и т.д.

Особенности и преимущества
Очень мягкие щетинки
  • Можно чистить чувствительные поверхности
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,186
Масса (с упаковкой) (кг) 0,206
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 333 x 82 x 164
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Автомобили
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
Принадлежности
