Parní mopy
Vytírání nikdy nebylo tak snadné a hygienické. Pára se bezpečně zbaví vaši domácnost 99,99 % bakterií**, a dokonce i koronavirů*, a to zcela bez chemie. Parní mop je ideální nejen do domácností s alergicky nebo malými dětmi. Hodí se všude, kde je vyžadovaná vysoká čistota bez užití chemických přípravků.
Parní mopy produkty:
Omlouváme se. Aktuálně nemáme v naší nabídce žádné parní mopy. Podívat se však můžete na naši nabídku parních čističů na podlahy.Zobrazit parní čističe na podlahy
Originální příslušenství a náhradní díly
> Příslušenství k parním čističům
* Testy ukázaly, že při bodovém čištění v přímém kontaktu s čištěným povrchem po dobu 30 sekund při max. výkonu páry lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: virus vakcínie Ankara).
** Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry, a to za přímého kontaktu s čištěným povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).
