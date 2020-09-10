Parní čističe na podlahy
Parní čistič na podlahy Kärcher lze využít jako multifunkční přístroj. Kromě podlahy s ním vyčistíte veškeré tvrdé podlahy v domácnosti, např.: digestoře, varné desky, obklady nebo sprchové kouty. Parní čističe na podlahy čistí zcela bez chemie a zbavují domácnost 99,99 % všech obalených virů* a bakterií**. Pokud sháníte parní čistič jen na podlahy, tak pro vás tu je nabídka parních mopů.
Parní čističe na podlahy produkty:
* Testy ukázaly, že při bodovém čištění v přímém kontaktu s čištěným povrchem po dobu 30 sekund při max. výkonu páry lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: virus vakcínie Ankara).
** Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry, a to za přímého kontaktu s čištěným povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).
