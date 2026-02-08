NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HGE 18-45 BATTERY
AKU nůžky na živý plot HGE 18-45 Battery (18 = bateriová platforma 18 V, 45 = řezná delka 45 cm) s lištou broušenou diamantem pro přesný výsledek stříhání. Lehká váha zajišťuje práci bez velké námahy.
Odhadovaný výkon (výška živého plotu 1 m, příčný řez):
- Baterie 18 V / 2,5 Ah – 250 m
- Baterie 18 V / 5 Ah – 500 m
Aku nůžky na živý plot HGE 18-45 Battery se snadno ovládají a na jedno nabití zvládnou upravit několik set metrů živého plotu a keřů kolem domu. Tahání kabelů po celé zahradě je tedy minulostí. Ergonomicky tvarovaná rukojeť nůžek padne dobře do ruky a zajistí pevný úchop při práci. Díky nízké hmotnosti stroje se navíc při stříhání jen tak neunavíte. Díky těmto výhodám zvládnete bez potíží dokončit celou práci na zahradě. Diamantem broušená řezná lišta umožní precizní střih z každého úhlu. Keře tak vytvarujete přesně podle svých představ. Bezpečnostní zapínání zaručí, že se stroj nespustí, dokud nebudete připraveni. Na baterii si kdykoliv můžete na přehledném LCD displeji zkontrolovat zbývající čas práce s nůžkami. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.
Charakteristické znaky a výhody
Lehká váhaRamena a paže se neunaví ani při delší práci.
Lišta broušená diamantemLišta zabezpečuje přesný výsledek stříhání.
Ergonomická rukojeťPro příjemné a bezpečné držení i při delší práci.
Bezpečnostní zapínání dvěma rukama
- Proti neúmyslnému spuštění plotových nůžek.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
- Výměnnou baterii lze použít i v dalších zařízeních Kärcher na bateriové platformě 18 V Battery Power.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Řezná délka (cm)
|45
|Rozteč zubů (mm)
|18
|Regulace rychlosti
|ne
|Rychlost nože (?ezy/min)
|2700
|Typ čepele
|Děrované, diamantové broušení
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Výkon na jedno nabití* (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|895 x 243 x 171
* Výška živého plotu: 1 m, stříhání z jedné strany
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Ochrana čepele
Videa
Oblasti použití
- Živé ploty, keře
- Keře
