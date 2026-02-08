NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HGE 18-45 BATTERY

AKU nůžky na živý plot HGE 18-45 Battery (18 = bateriová platforma 18 V, 45 = řezná delka 45 cm) s lištou broušenou diamantem pro přesný výsledek stříhání. Lehká váha zajišťuje práci bez velké námahy.

Odhadovaný výkon (výška živého plotu 1 m, příčný řez):

Aku nůžky na živý plot HGE 18-45 Battery se snadno ovládají a na jedno nabití zvládnou upravit několik set metrů živého plotu a keřů kolem domu. Tahání kabelů po celé zahradě je tedy minulostí. Ergonomicky tvarovaná rukojeť nůžek padne dobře do ruky a zajistí pevný úchop při práci. Díky nízké hmotnosti stroje se navíc při stříhání jen tak neunavíte. Díky těmto výhodám zvládnete bez potíží dokončit celou práci na zahradě. Diamantem broušená řezná lišta umožní precizní střih z každého úhlu. Keře tak vytvarujete přesně podle svých představ. Bezpečnostní zapínání zaručí, že se stroj nespustí, dokud nebudete připraveni. Na baterii si kdykoliv můžete na přehledném LCD displeji zkontrolovat zbývající čas práce s nůžkami. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

Charakteristické znaky a výhody
Nůžky na živý plot HGE 18-45 Battery: Lehká váha
Lehká váha
Ramena a paže se neunaví ani při delší práci.
Nůžky na živý plot HGE 18-45 Battery: Lišta broušená diamantem
Lišta broušená diamantem
Lišta zabezpečuje přesný výsledek stříhání.
Nůžky na živý plot HGE 18-45 Battery: Ergonomická rukojeť
Ergonomická rukojeť
Pro příjemné a bezpečné držení i při delší práci.
Bezpečnostní zapínání dvěma rukama
  • Proti neúmyslnému spuštění plotových nůžek.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
  • Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
  • Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
  • Výměnnou baterii lze použít i v dalších zařízeních Kärcher na bateriové platformě 18 V Battery Power.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Řezná délka (cm) 45
Rozteč zubů (mm) 18
Regulace rychlosti ne
Rychlost nože (?ezy/min) 2700
Typ čepele Děrované, diamantové broušení
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Výkon na jedno nabití* (m) max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 895 x 243 x 171

* Výška živého plotu: 1 m, stříhání z jedné strany

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Ochrana čepele
Nůžky na živý plot HGE 18-45 Battery
Nůžky na živý plot HGE 18-45 Battery

Videa

Oblasti použití
  • Živé ploty, keře
  • Keře
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly HGE 18-45 Battery

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.