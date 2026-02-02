Adaptér pistole M
Adaptér pro připojení starých pistolí (pistole M, 96, 97) na nové pracovní nástavce. Vhodný pro vysokotlaké čističe Kärcher Home & Garden do modelového roku 2010.
Také pro starší modely (do roku výroby 2010) nabízí společnost Kärcher řešení: S adaptérem M lze k pistoli M, 96 a 97 připojit aktuální příslušenství.
Charakteristické znaky a výhody
Adaptér pro starší pistole do roku výroby 2010
- Mezikus pro pistoli a pracovní nástavec.
Nový design
- Obzvláště uživatelsky přívětivý
Integrované zesílení
- Pro pohodlnou a stabilní práci s vysokotlakým čističem.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|105 x 42 x 42
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Náhradní díly Adaptér pistole M
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.