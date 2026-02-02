Adaptér pistole M

Adaptér pro připojení starých pistolí (pistole M, 96, 97) na nové pracovní nástavce. Vhodný pro vysokotlaké čističe Kärcher Home & Garden do modelového roku 2010.

Také pro starší modely (do roku výroby 2010) nabízí společnost Kärcher řešení: S adaptérem M lze k pistoli M, 96 a 97 připojit aktuální příslušenství.

Charakteristické znaky a výhody
Adaptér pro starší pistole do roku výroby 2010
  • Mezikus pro pistoli a pracovní nástavec.
Nový design
  • Obzvláště uživatelsky přívětivý
Integrované zesílení
  • Pro pohodlnou a stabilní práci s vysokotlakým čističem.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 105 x 42 x 42
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Náhradní díly Adaptér pistole M

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

