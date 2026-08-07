ADAPTÉR PRO MOTOROVÁ VOZIDLA
Vždy dostatek síly i na cestách: Pomocí adaptéru pro motorová vozidla můžete vaše zařízení mobilní myčky OC 3 komfortně provozovat na autobaterii. Slouží pouze pro provoz, nikoliv dobití mobilní myčky.
Adaptér pro motorová vozidla firmy Kärcher připojíte jednoduše do zapalovače cigaret v autě a do zásuvky zařízení Mobile Outdoor Cleaners OC 3. Tak můžete provozovat OC 3 (nenabitý) například na autobaterii, pokud je baterie čističe prázdná. Pro stálou sílu čištění na cestách.
Charakteristické znaky a výhody
Připojení do standardního autozapalovače 12 V
- Pro pohodlné připojení k automobilu.
- Lze připojit k outdoorovému čističi OC 3
Ideální pro napájení na cestách
- Vždy dostatek energie bez ohledu na výdrž baterie.
- Pro plnou mobilitu.
Velký akční rádius
- Délka 2 metry.
- Mobilní tlaková myčka může být umístěn ideálně u auta.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|150 x 38 x 54
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Náhradní díly Adaptér pro motorová vozidla
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
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● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
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