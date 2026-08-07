Box s příslušenstvím Adventure

S boxem Adventure vyčistíte outdoorové vybavení díky optimálnímu příslušenství kdekoli a bez námahy. Ideální pro všechny, kteří jsou hodně na cestách.

Dokonalé, pokud jste hodně na cestách: Box Adventure s optimálně zvoleným příslušenstvím pro čištění outdoorového vybavení kdekoli. Univerzální kartáč připojitelný na pistoli uvolní i silně ulpívající nečistoty měkkými štětinami a odplaví je pryč. Díky sací hadici využijete i alternativní vodní zdroje jako studny nebo kanystry. V neposlední řadě lze příslušenství uschovat i v praktickém boxu, který bez problémů připevníte na tlakový čistič.

Charakteristické znaky a výhody
Box na příslušenství
  • Lze připnout na dno,aby bylo vše bezpečně uloženo.
Univerzální kartáč
  • Odstraňuje odolné nečistoty.
Nasávací hadička
  • Pro použití alternativních zdrojů vody, jako jsou studny nebo plechové nádrže
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 229 x 221 x 108

Obsah balení

  • Box pro úschovu
  • Univerzální kartáč
  • Sací hadice na vodu

Videa

Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Obuv / outdoorová obuv
  • Dětské kočárky / sedačky
  • Stan / campingová výbava
  • Jízdní kola