Box s příslušenstvím Adventure
S boxem Adventure vyčistíte outdoorové vybavení díky optimálnímu příslušenství kdekoli a bez námahy. Ideální pro všechny, kteří jsou hodně na cestách.
Dokonalé, pokud jste hodně na cestách: Box Adventure s optimálně zvoleným příslušenstvím pro čištění outdoorového vybavení kdekoli. Univerzální kartáč připojitelný na pistoli uvolní i silně ulpívající nečistoty měkkými štětinami a odplaví je pryč. Díky sací hadici využijete i alternativní vodní zdroje jako studny nebo kanystry. V neposlední řadě lze příslušenství uschovat i v praktickém boxu, který bez problémů připevníte na tlakový čistič.
Charakteristické znaky a výhody
Box na příslušenství
- Lze připnout na dno,aby bylo vše bezpečně uloženo.
Univerzální kartáč
- Odstraňuje odolné nečistoty.
Nasávací hadička
- Pro použití alternativních zdrojů vody, jako jsou studny nebo plechové nádrže
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|229 x 221 x 108
Obsah balení
- Box pro úschovu
- Univerzální kartáč
- Sací hadice na vodu
Videa
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Obuv / outdoorová obuv
- Dětské kočárky / sedačky
- Stan / campingová výbava
- Jízdní kola