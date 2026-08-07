Box s příslušenstvím Bike
Box Bike s optimálně zvoleným příslušenstvím pro ideální čištění jízdních kol a vybavení.
S optimálně zvoleným příslušenstvím Bike boxu vyčistíte důkladně a šetrně jízdní kola a vybavení. Univerzální kartáč s měkkými štětinami upevníte na pistoli a odstraníte s ním i silně ulpívající nečistoty. Pomocí čisticího prostředku uvolníte typické nečistoty na jízdním kole a chráníte tak jeho citlivé vybavení. A kvalitní flaušovou utěrkou z mikrovláken následně osušíte čištěné předměty ještě před jejich uložením. K úschově příslušenství slouží dodaný box, který můžete také upevnit na tlakový čistič.
Charakteristické znaky a výhody
Box na příslušenství
- Lze připnout na dno,aby bylo vše bezpečně uloženo.
Univerzální kartáč
- Odstraňuje i odolné nečistoty
Čisticí prostředek pro jízdní kola
- Pro optimální čištění jízdních kol a vybavení.
Vysoce kvalitní mikrovlákno
- Pro sušení vyčištěných předmětů před jejich uložením.
Specifikace
Technické údaje
|Vláknový kompozitní textil
|80 % polyester, 20 % polyamid
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|1,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|229 x 221 x 108
Obsah balení
- Box pro úschovu
- Univerzální kartáč
- Utěrka z mikrovlákna
- Čistič motorek/jízdních kol
Videa
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Jízdní kola
- Obuv / outdoorová obuv
- Dětské kočárky / sedačky