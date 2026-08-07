Box s příslušenstvím Bike

Box Bike s optimálně zvoleným příslušenstvím pro ideální čištění jízdních kol a vybavení.

S optimálně zvoleným příslušenstvím Bike boxu vyčistíte důkladně a šetrně jízdní kola a vybavení. Univerzální kartáč s měkkými štětinami upevníte na pistoli a odstraníte s ním i silně ulpívající nečistoty. Pomocí čisticího prostředku uvolníte typické nečistoty na jízdním kole a chráníte tak jeho citlivé vybavení. A kvalitní flaušovou utěrkou z mikrovláken následně osušíte čištěné předměty ještě před jejich uložením. K úschově příslušenství slouží dodaný box, který můžete také upevnit na tlakový čistič.

Charakteristické znaky a výhody
Box na příslušenství
  • Lze připnout na dno,aby bylo vše bezpečně uloženo.
Univerzální kartáč
  • Odstraňuje i odolné nečistoty
Čisticí prostředek pro jízdní kola
  • Pro optimální čištění jízdních kol a vybavení.
Vysoce kvalitní mikrovlákno
  • Pro sušení vyčištěných předmětů před jejich uložením.
Specifikace

Technické údaje

Vláknový kompozitní textil 80 % polyester, 20 % polyamid
Barva Černá
Hmotnost (kg) 1,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 229 x 221 x 108

Obsah balení

  • Box pro úschovu
  • Univerzální kartáč
  • Utěrka z mikrovlákna
  • Čistič motorek/jízdních kol

Videa

Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Jízdní kola
  • Obuv / outdoorová obuv
  • Dětské kočárky / sedačky