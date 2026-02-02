Filter HEPA 12

Díky filtru HEPA (EN 1822:1998) je vzduch z vysavače čistší než okolní vzduch.

HEPA filtr (EN 1822:1998) spolehlivě a bezpečně filtruje ze vzduchu nejjemnější nečistoty, jako je pyl nebo částice vyvolávající alergie. Je tak účinný, že vzduch z vysavače je čistší než vzduch v příslušné místnosti. Doporučujeme vyměnit filtr jednou ročně. Filtr HEPA 12 je kompatibilní se zařízeními VC 6 Cordless (Premium).

Charakteristické znaky a výhody
Filtr s jemnou síťovinou
  • Spolehlivě filtruje nejjemnější nečistoty, jako je pyl a další částice vyvolávající alergie.
Snadná výměna
  • Rychlá a snadná výměna díky magnetickému držáku.
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 90 x 50 x 50
Oblasti použití
  • Suché nečistoty