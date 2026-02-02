Filter HEPA 12
Díky filtru HEPA (EN 1822:1998) je vzduch z vysavače čistší než okolní vzduch.
HEPA filtr (EN 1822:1998) spolehlivě a bezpečně filtruje ze vzduchu nejjemnější nečistoty, jako je pyl nebo částice vyvolávající alergie. Je tak účinný, že vzduch z vysavače je čistší než vzduch v příslušné místnosti. Doporučujeme vyměnit filtr jednou ročně. Filtr HEPA 12 je kompatibilní se zařízeními VC 6 Cordless (Premium).
Charakteristické znaky a výhody
Filtr s jemnou síťovinou
- Spolehlivě filtruje nejjemnější nečistoty, jako je pyl a další částice vyvolávající alergie.
Snadná výměna
- Rychlá a snadná výměna díky magnetickému držáku.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|90 x 50 x 50
- Suché nečistoty