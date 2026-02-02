G 145 Q Full Control
Vysokotlaká pistole s LED displejem pro zobrazení jednotlivých stupňů tlaku a módu čisticího prostředku. S připojením Quick Connect. Pro tlakové myčky Kärcher Full Control tříd K 4 - K 5.
Vysokotlaká pistole, která umožňuje větší kontrolu nad čištěním. Je vybavena LED displejem s ukazatelem stupně tlaku a připojením Quick Connect. Pootočením na pracovním nástavci Vario Power lze nastavit stupně tlaku SOFT, MEDIUM a HARD nebo režim pro čištění s přídavkem čisticího prostředku. LED display je dobře čitelný za každého počasí a pistole vhodná pro všechny vysokotlakové myčky Kärcher Full Control tříd K 4 a K 5.
Charakteristické znaky a výhody
Náhradní stříkací pistole pro tlakové čističe Kärcher Power Control a Full Control ve třídách K 4 až K 5
- Pro jednoduchou výměnu pistole.
Dobře čitelný displej pro ukázku stupňů tlaku a modu čištění s čisticími prostředky.
- Pro jednoduché nastavení vhodného stupně tlaku pro čištěný objekt.
Quick Connect konektor
- Systém rchlospojky pro pohodlné připojení pistole a vysokotlaké hadice.
Bajonetový uzávěr
- Umožňuje připojení veškerého Kärcher příslušenství
Čisticí prostředek - nízký tlak
- Komfortní nanášení čisticích prostředků.
Dětská pojistka
- Zabraňuje zpětnému rázu pistole.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|552 x 43 x 223