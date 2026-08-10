Kartáčové válce na kamenné povrchy (PCL 4)

Ideální doplněk pro čištění terasy: 2-dílná sada válců pro PCL 4. Bez námahy odstraňuje zelený povlak nebo mech z hladké kamenné dlažby kolem domu.

Sada kartáčových válců na kamenné povrchy je ideálním doplňkem k PCL 4. Válce rovnoměrně a důkladně čistí hladké kamenné dlažby ve venkovních prostorách. Povrchové nečistoty, jako je zelený povlak nebo mech, lze snadno odstranit.

Charakteristické znaky a výhody
Důkladně a rovnoměrně čistí hladké kamenné povrchy
Speciálně upravený materiál štětin dle typu čištění.
Optimalizovaný profil kartáče pro čištění hladkých kamenných povrchů
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Terasa
  • Balkon