Kartáčové válce na kamenné povrchy (PCL 4)
Ideální doplněk pro čištění terasy: 2-dílná sada válců pro PCL 4. Bez námahy odstraňuje zelený povlak nebo mech z hladké kamenné dlažby kolem domu.
Sada kartáčových válců na kamenné povrchy je ideálním doplňkem k PCL 4. Válce rovnoměrně a důkladně čistí hladké kamenné dlažby ve venkovních prostorách. Povrchové nečistoty, jako je zelený povlak nebo mech, lze snadno odstranit.
Charakteristické znaky a výhody
Důkladně a rovnoměrně čistí hladké kamenné povrchy
Speciálně upravený materiál štětin dle typu čištění.
Optimalizovaný profil kartáče pro čištění hladkých kamenných povrchů
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|134 x 100 x 100
Oblasti použití
- Terasa
- Balkon