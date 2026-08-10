Multifunkční tryska 4 v 1

Všestranná multifunkční tryska 4 v 1 pro mobilní tlakové myčky s bodovým, plochým, mlhovým a proudovým paprskem pro řadu různých aplikací. Snadné nastavení pouhým otočením hlavy trysky.

Multifunkční tryska poskytuje čtyři typy postřiku v jedné trysce: bodový, plochý, mlhový a proudový. Multifunkční tryska je proto ideální pro nejrůznější aplikace, aniž by bylo nutné měnit nástavec. Jednoduše otočte hlavicí trysky a vyberte ten správný proud. Díky bajonetovému nástavci je výměna příslušenství rychlá a snadná. Multifunkční tryska je kompatibilní se všemi modely OC 3 a OC 4.

Charakteristické znaky a výhody
Multifunkční tryska 4 v 1: Multifunkční tryska 4 v 1
Multifunkční tryska 4 v 1
Kombinuje čtyři různé typy postřiku v jedné trysce. Symboly na hlavě trysky označují příslušný typ postřiku.
Multifunkční tryska 4 v 1: Úspora času
Úspora času
Není třeba časově náročné výměny trysek. Stačí otočit hlavou trysky a vybrat správný proud.
Multifunkční tryska 4 v 1: Čištění a zálévání v jednom
Čištění a zálévání v jednom
Není nutné přepínat na zahradní hadici a stříkací pistoli.
Plochý proud
  • Univerzální tryska pro čištění široké škály předmětů a povrchů.
Bodový paprsek
  • Mimořádně výkonná tryska pro odstraňování odolných nečistot a bodové čištění v těžko přístupných místech.
Trysková mlha
  • Šetrný proud pro jemnější práce (např. mytí psů nebo zalévání rostlin).
Proudový paprsek
  • Zalévání rostlin
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 119 x 59 x 59
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Jízdní kola
  • Stan / campingová výbava
  • Domácí zvířata / psi
  • Obuv / outdoorová obuv
  • Sportovní vybavení (surf, kajak, pádlo)
  • Dětské kočárky / sedačky
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Hračky / bobbycar® / koloběžka
  • Květináče