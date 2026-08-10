Multifunkční tryska 4 v 1
Všestranná multifunkční tryska 4 v 1 pro mobilní tlakové myčky s bodovým, plochým, mlhovým a proudovým paprskem pro řadu různých aplikací. Snadné nastavení pouhým otočením hlavy trysky.
Multifunkční tryska poskytuje čtyři typy postřiku v jedné trysce: bodový, plochý, mlhový a proudový. Multifunkční tryska je proto ideální pro nejrůznější aplikace, aniž by bylo nutné měnit nástavec. Jednoduše otočte hlavicí trysky a vyberte ten správný proud. Díky bajonetovému nástavci je výměna příslušenství rychlá a snadná. Multifunkční tryska je kompatibilní se všemi modely OC 3 a OC 4.
Charakteristické znaky a výhody
Multifunkční tryska 4 v 1Kombinuje čtyři různé typy postřiku v jedné trysce. Symboly na hlavě trysky označují příslušný typ postřiku.
Úspora časuNení třeba časově náročné výměny trysek. Stačí otočit hlavou trysky a vybrat správný proud.
Čištění a zálévání v jednomNení nutné přepínat na zahradní hadici a stříkací pistoli.
Plochý proud
- Univerzální tryska pro čištění široké škály předmětů a povrchů.
Bodový paprsek
- Mimořádně výkonná tryska pro odstraňování odolných nečistot a bodové čištění v těžko přístupných místech.
Trysková mlha
- Šetrný proud pro jemnější práce (např. mytí psů nebo zalévání rostlin).
Proudový paprsek
- Zalévání rostlin
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|119 x 59 x 59
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Jízdní kola
- Stan / campingová výbava
- Domácí zvířata / psi
- Obuv / outdoorová obuv
- Sportovní vybavení (surf, kajak, pádlo)
- Dětské kočárky / sedačky
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Hračky / bobbycar® / koloběžka
- Květináče