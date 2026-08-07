Nasávací hadice pro OC
Nasávací hadice pro mobilní čištění po připevnění na tlakový čistič umožňuje využívání alternativních vodních zdrojů, jako jsou sudy nebo kanystry.
Pomocí sací hadice pro mobilní čištění můžete tlakový čistič připojit i na alternativní vodní zdroje, jako jsou sudy nebo kanystry. K tomu účelu sejměte nádrž ze zařízení, upevněte přípojku hadice na hrdlo a druhý konec hadice s filtrem vložte do vody. Při následném stisknutí pistole začne zařízení nasávat vodu. Filtr se spolehlivě postará o to, aby se do zařízení nedostala špinavá voda, přičemž filtr pohodlně vyjmete a vypláchnete pod tekoucí vodou. Sací hadice nabízí díky své délce 2 metry velký akční rádius.
Charakteristické znaky a výhody
Namontováno na zařízení
- Výměna nádrže na vodu
Alternativní zdroje vody
- Žádný limit objemu vody
Vestavěný filtr
- Zabraňuje vniknutí špinavé vody do zařízení
Velký akční rádius
- 2 m dlouhá
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|198 x 144 x 48