Parní žehlička EasyFinish
Rychlé, účinné a dokonale šetrné žehlení poskytuje parní žehlička EasyFinish. Pára je rovnoměrně rozprostřena po celé žehlící ploše a tepelný výkon lze plynule regulovat.
Skutečnou radost z žehlení poskytuje lehká parní žehlička EasyFinish. Spojení keramické žehlící plochy, která jemně klouže po každém povrchu, a parního tlaku zaručuje 2x rychlejší a účinnější žehlení oproti klasické žehličce. Žehlička EasyFinish má snadné a intuitivní ovládání, kompaktní rozměry, moderní design a nepřekonatelné výsledky. Jedním šetrným dotykem zanechává každý materiál dokonale hladký a jemně ošetřený. Mizí tak obavy z poškození a prodlužuje se životnost tkanin. Parní žehličku lze používat pouze s parními čističi SC 4 a SC 5, nelze ji využívat samostatně.
Charakteristické znaky a výhody
Otvory pro výstup páry rozděleny po celé ploše
- Rovnoměrný výstup páry po celé ploše
Pevné nastavení optimální teploty
- Ušetříte si manuální nastavování teploty, protože je přednastavená optimální teplota pro všechny textilie.
Kompaktní rozměry
- Pro jednodušší manipulaci a prostorově úsporné uložení.
Keramická žehlicí plocha
- Výrazně usnadňuje klouzání žehličky.
Rovnoměrný výstup páry
- O polovinu rychlejší žehlení prádla.
Funkce automatického vypnutí
- Parní žehlička se po 5 minutách automaticky vypne – pro větší bezpečnost a nižší náklady na elektrický proud.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|258 x 120 x 124
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Všechny oděvy vhodné k žehlení
Náhradní díly Parní žehlička EasyFinish
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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