Pistole G 160 Q
Vysokotlaké pistole pro tlakové myčky Kärcher Power Control a Full Control ve třídách K 4 až K 5. Zobrazuje různé stupně tlaku a režim čisticího prostředku na displeji.
Tlakové stupně SOFT, MEDIUM nebo HARD a také režim mytí, které se nastavují otáčením nástavce Vario Power, se přenášejí přímo na displej vysokotlaké pistole. Uživatel tak vždy ví, v jakém režimu právě pracuje. Displej je dobře čitelný za všech povětrnostních podmínek a zajišťuje větší kontrolu a bezpečnost při čištění. Díky adaptéru Quick Connect spouštěcí pistole je vhodná pro všechny tlakové myčky Kärcher Power Control a Full Control ve třídách K 4 až K 5.
Charakteristické znaky a výhody
Náhradní stříkací pistole pro tlakové čističe Kärcher Power Control a Full Control ve třídách K 4 až K 5
- Pro jednoduchou výměnu pistole.
Dobře čitelný, manuální displej pro zobrazení stupňů tlaku a režimu čisticího prostředku
- Pro jednoduché nastavení vhodného stupně tlaku pro čištěný objekt.
Quick Connect konektor
- Systém rchlospojky pro pohodlné připojení pistole a vysokotlaké hadice.
Bajonetový uzávěr
- Umožňuje připojení veškerého Kärcher příslušenství
Čisticí prostředek - nízký tlak
- Komfortní nanášení čisticích prostředků.
Dětská pojistka
- Zabraňuje zpětnému rázu pistole.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|552 x 43 x 222
Videa