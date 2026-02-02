Pistole G 160 Q

Vysokotlaké pistole pro tlakové myčky Kärcher Power Control a Full Control ve třídách K 4 až K 5. Zobrazuje různé stupně tlaku a režim čisticího prostředku na displeji.

Tlakové stupně SOFT, MEDIUM nebo HARD a také režim mytí, které se nastavují otáčením nástavce Vario Power, se přenášejí přímo na displej vysokotlaké pistole. Uživatel tak vždy ví, v jakém režimu právě pracuje. Displej je dobře čitelný za všech povětrnostních podmínek a zajišťuje větší kontrolu a bezpečnost při čištění. Díky adaptéru Quick Connect spouštěcí pistole je vhodná pro všechny tlakové myčky Kärcher Power Control a Full Control ve třídách K 4 až K 5.

Charakteristické znaky a výhody
Náhradní stříkací pistole pro tlakové čističe Kärcher Power Control a Full Control ve třídách K 4 až K 5
  • Pro jednoduchou výměnu pistole.
Dobře čitelný, manuální displej pro zobrazení stupňů tlaku a režimu čisticího prostředku
  • Pro jednoduché nastavení vhodného stupně tlaku pro čištěný objekt.
Quick Connect konektor
  • Systém rchlospojky pro pohodlné připojení pistole a vysokotlaké hadice.
Bajonetový uzávěr
  • Umožňuje připojení veškerého Kärcher příslušenství
Čisticí prostředek - nízký tlak
  • Komfortní nanášení čisticích prostředků.
Dětská pojistka
  • Zabraňuje zpětnému rázu pistole.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 552 x 43 x 222

Videa