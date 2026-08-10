Sada vliesových filtračních sáčků
Vliesový filtrační sáček s praktickým uzavíracím systémem pro hygienické vyjímání zcela bez kontaktu s nečistotami. Vhodný pro vysavač Kärcher VC 2.
Vliesový filtrační sáček vhodný pro vysavač VC 2. S praktickým uzavíracím systémem pro hygienické vyjímání zcela bez kontaktu s nečistotami.
Charakteristické znaky a výhody
Vliesový filtrační sáček s praktickým uzavíracím systémem
- Pro hygienické vyjmutí bez kontaktu s nečistotami
Vysoký stupeň pohlcení
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|5
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|350 x 160 x 33
Oblasti použití
- Suché nečistoty