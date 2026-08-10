Sada vliesových filtračních sáčků

Vliesový filtrační sáček s praktickým uzavíracím systémem pro hygienické vyjímání zcela bez kontaktu s nečistotami. Vhodný pro vysavač Kärcher VC 2.

Vliesový filtrační sáček vhodný pro vysavač VC 2. S praktickým uzavíracím systémem pro hygienické vyjímání zcela bez kontaktu s nečistotami.

Charakteristické znaky a výhody
Vliesový filtrační sáček s praktickým uzavíracím systémem
  • Pro hygienické vyjmutí bez kontaktu s nečistotami
Vysoký stupeň pohlcení
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 5
Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 350 x 160 x 33
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Suché nečistoty