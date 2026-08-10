Štětinový kartáč
Náhradní štětinový kartáč vyrobený z nylonu pro snadné odstranění plevelů, vhodný pro ergonomické odstraňovače plevelů WRE 18-55 a WRE 4 od společnosti Kärcher.
Nechtěný růst lze rychle a bez námahy odstranit - s odstraňovačem plevelů WRE 4 a WRE 18-55 od firmy Kärcher. Díky výkonnému motoru, vysoké rychlosti a zejména nylonovému štětinovému popruhu, který je šetrný k povrchům a přesto velmi účinný. Pokud se štětinový pás opotřebuje, lze jej vyměnit v několika krocích bez použití nářadí. A stejně jako tato práce může pokračovat: Rychle a důkladně odstraňte suchý mech a plevel v poloze, která vám nebude zátěž zády.
Charakteristické znaky a výhody
Efektivní nylonové štětiny
Výměna kartáčů bez nářadí
- Pro snadnou výměnu opotřebovaného ostří.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|antracit
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|315 x 75 x 18
Oblasti použití
- Mech
- Plevel