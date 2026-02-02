Vliesové sáčky WD 1 Compact Battery 4 ks
Navrženo pro vysavač na mokré a suché vysávání WD 1 Compact Battery: 3vrstvý vliesový filtrační sáček pro dlouhotrvající sací výkon a vysoké zadržování prachu.
Pro vysoký výkon: 3vrstvé fleecové filtrační sáčky, které byly speciálně vyvinuty pro bateriový vysavač WD 1 Compact Battery na mokré a suché vysávání, jsou extrémně odolné proti roztržení a nabízejí působivé zadržování prachu a optimální sací výkon. Jsou také ideálně vhodné pro náročné používání, např. pro odsávání vlhkých nečistot. Součástí dodávky jsou čtyři sáčky.
Charakteristické znaky a výhody
Vhodné pro akumulátorový vysavač WD 1 Compact Battery Kärcher pro mokré a suché vysávání
Odolný vliesový materiál, který je zvláště vhodný pro náročné aplikace
Třívrstvý vliesový materiál pro vynikající zadržování prachu a optimální sací výkon
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|550 x 100 x 120
Oblasti použití
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty