Vliesové sáčky WD 1 Compact Battery 4 ks

Navrženo pro vysavač na mokré a suché vysávání WD 1 Compact Battery: 3vrstvý vliesový filtrační sáček pro dlouhotrvající sací výkon a vysoké zadržování prachu.

Pro vysoký výkon: 3vrstvé fleecové filtrační sáčky, které byly speciálně vyvinuty pro bateriový vysavač WD 1 Compact Battery na mokré a suché vysávání, jsou extrémně odolné proti roztržení a nabízejí působivé zadržování prachu a optimální sací výkon. Jsou také ideálně vhodné pro náročné používání, např. pro odsávání vlhkých nečistot. Součástí dodávky jsou čtyři sáčky.

Charakteristické znaky a výhody
Vhodné pro akumulátorový vysavač WD 1 Compact Battery Kärcher pro mokré a suché vysávání
Odolný vliesový materiál, který je zvláště vhodný pro náročné aplikace
Třívrstvý vliesový materiál pro vynikající zadržování prachu a optimální sací výkon
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 550 x 100 x 120
Oblasti použití
  • Suché nečistoty
  • Mokré nečistoty