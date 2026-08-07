Výměnná baterie pro WV 5 a WVP 10

Čištění bez konce: výměnná baterie pro aku okenní vysavač WV 5 a WVP 10 to umožňuje.

S novým WV 5 můžete čistit do nekonečna, a to díky volitelně dostupné výměnné baterii a bez pracovních přestávek. Jednoduše jedním scvaknutím vyjmete nasazenou vybitou baterii z přístroje a stejným způsobem nasadíte na přístroj baterii nabitou. A můžete pokračovat v čištění.....

Charakteristické znaky a výhody
Pro čištění bez konce
Čištění bez pracovních přestávek
Jednoduchá a rychlá výměna baterie pouhým jedním scvaknutím
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Barva šedý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 57 x 81 x 28