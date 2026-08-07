Výměnná baterie pro WV 5 a WVP 10
Čištění bez konce: výměnná baterie pro aku okenní vysavač WV 5 a WVP 10 to umožňuje.
S novým WV 5 můžete čistit do nekonečna, a to díky volitelně dostupné výměnné baterii a bez pracovních přestávek. Jednoduše jedním scvaknutím vyjmete nasazenou vybitou baterii z přístroje a stejným způsobem nasadíte na přístroj baterii nabitou. A můžete pokračovat v čištění.....
Charakteristické znaky a výhody
Pro čištění bez konce
Čištění bez pracovních přestávek
Jednoduchá a rychlá výměna baterie pouhým jedním scvaknutím
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Barva
|šedý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|57 x 81 x 28