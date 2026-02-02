Odstraňovač skvrn RM 769, 500ml
Univerzální odstraňovač skvrn RM 769 pro všechny textilní potahy, čalounění a tvrdé povrchy - odstraňuje olej, dehet, lak na boty, lepidlo atd. Z povrchů odolných vůči rozpouštědlům.
Univerzální a netoxický univerzální odstraňovač skvrn RM 769. Odstraňovač skvrn na bázi rozpouštědel je vhodný k bodovému čištění všech textilních podlahových krytin a čalounění i k střednímu a hloubkovému čištění tvrdých povrchů odolných vůči rozpouštědlům, jako jsou dveře, stoly a další zařízení a vybavení. Výkonný a velmi rychle působící odstraňovač skvrn spolehlivě odstraňuje odolné, ve vodě nerozpustné skvrny, jako je olej, dehet, krém na boty, lepidlo nebo inkoust, a přesvědčí velmi dobrými výsledky čištění a vysokou bezpečností pro uživatele.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (ml)
|500
|Jednotka balení (Kusy)
|8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
Vlastnosti
- Univerzální odstraňovač skvrn pro všechny textilní povrchy a čalounění
- Vhodný i k odstraňování skvrn na tvrdých plochách odolných proti rozpouštědlům jako psacích stolech, dveřích, skříních.
- Rychle účinný
- Široká oblast použití
- Vysoce ekonomické řešení
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Videa
Oblasti použití
- autoúprava
- čištění textilií a povrchů