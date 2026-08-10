Premium mop MF Twisted modrý, suchý zip 40 cm

Mop z krátkého mikrovlákna se zapínáním na háček a smyčku pro jednostupňové vytírání hladkých a lehce strukturovaných tvrdých podlah. Vhodný pro sprejovou metodu.

Mop s háčkem a smyčkou z mikrovlákna byl speciálně vyvinut pro úklid v prostorách citlivých na hygienu, například v pečovatelských zařízeních. Je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a má praktické zapínání na háček a smyčku pro snadné nasazení na držák mopu a sejmutí z něj. Díky struktuře krátkých vláken je mop ideální pro čištění hladkých a lehce strukturovaných tvrdých podlah. Jemná mikrovlákna mopu s háčkem a smyčkou nabízejí nejen dobře vyvážené kluzné vlastnosti bez námahy, ale také vynikající absorpci vlhkosti, a tím i nečistot a prachu. Širší okraje po stranách mopu s krátkými vlákny spolehlivě odstraní uvolněné nečistoty ze zákoutí a rohů. Návlek mopu o šířce 40 cm lze použít jak pro metodu stříkání, tak pro předkondicionování.

Specifikace

Technické údaje

Program ADVANCED
Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Podlahová konstrukce Hladký a lehce strukturovaný
Úroveň nečistot Nízká až střední
Použití textilu Odolný textil
Pracovní šířka (cm) 40
Textilní připevnění Hook&Loop
Materiál 85% PET / 15% PA
Textilní materiál mikrovlákno
Typ výroby Vlasová pletenina (čistící vrstva)
Textilní struktura Smyčka
Teplota praní (°C) max. 90
Doporučení pro praní (°C) 60
Teplota sušičky (°C) max. 60
Prací cykly¹⁾ cca 250
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg/g/m²) 0,1 / 440
Hmotnost balení (kg) 0,1
Rozměry (D x Š) (mm) 420 / 120
Rozměry, balené (mm) 420 x 120 x 15

¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.

Premium mop MF Twisted modrý, suchý zip 40 cm

Videa

Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
Čisticí prostředky