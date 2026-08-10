Premium mop MF Twisted modrý, suchý zip 40 cm
Mop z krátkého mikrovlákna se zapínáním na háček a smyčku pro jednostupňové vytírání hladkých a lehce strukturovaných tvrdých podlah. Vhodný pro sprejovou metodu.
Mop s háčkem a smyčkou z mikrovlákna byl speciálně vyvinut pro úklid v prostorách citlivých na hygienu, například v pečovatelských zařízeních. Je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a má praktické zapínání na háček a smyčku pro snadné nasazení na držák mopu a sejmutí z něj. Díky struktuře krátkých vláken je mop ideální pro čištění hladkých a lehce strukturovaných tvrdých podlah. Jemná mikrovlákna mopu s háčkem a smyčkou nabízejí nejen dobře vyvážené kluzné vlastnosti bez námahy, ale také vynikající absorpci vlhkosti, a tím i nečistot a prachu. Širší okraje po stranách mopu s krátkými vlákny spolehlivě odstraní uvolněné nečistoty ze zákoutí a rohů. Návlek mopu o šířce 40 cm lze použít jak pro metodu stříkání, tak pro předkondicionování.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Podlahová konstrukce
|Hladký a lehce strukturovaný
|Úroveň nečistot
|Nízká až střední
|Použití textilu
|Odolný textil
|Pracovní šířka (cm)
|40
|Textilní připevnění
|Hook&Loop
|Materiál
|85% PET / 15% PA
|Textilní materiál
|mikrovlákno
|Typ výroby
|Vlasová pletenina (čistící vrstva)
|Textilní struktura
|Smyčka
|Teplota praní (°C)
|max. 90
|Doporučení pro praní (°C)
|60
|Teplota sušičky (°C)
|max. 60
|Prací cykly¹⁾
|cca 250
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Hmotnost balení (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š) (mm)
|420 / 120
|Rozměry, balené (mm)
|420 x 120 x 15
¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.
Videa
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění