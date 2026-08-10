Classic bavlněný mop Klapky 40 cm
Smyčky a vnější třásně tohoto mopu jsou vyrobeny převážně z měkké bavlny. S klopou pro použití se systémem plochého mopu s vědrem a lisem od společnosti Kärcher.
Jednoduché, bezdotykové použití díky klapce a ideální pro velmi velké množství nečistot, a to i na nerovných podlahách: Bavlněný mop od společnosti Kärcher. Smyčky a vnější třásně mopové tkaniny mají vysoký obsah bavlny, rovnoměrné rozložení smyček zajišťuje optimální sběr nečistot a absorpci vlhkosti a ve spojení s těsně uspořádanými vnějšími třásněmi velmi dobrý sběr hrubých nečistot při současném dobrém skluzu. Hadr má navíc celkem 4 smyčky v barvách modré, červené, žluté a zelené. Díky tomuto systému barevného značení lze mop jednoznačně přiřadit k určité čištěné části a účinně zabránit křížové kontaminaci - smyčky, které nejsou potřeba, se jednoduše odstřihnou. Bavlněný mop je ideální pro použití v systému plochých mopů s vozíkem s dvojitým vědrem nebo vozíkem s jedním vědrem a lisem.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|CLASSIC
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Podlahová konstrukce
|Hladký a lehce strukturovaný
|Úroveň nečistot
|Nízká až střední
|Použití textilu
|Odolný textil
|Pracovní šířka (cm)
|40
|Textilní připevnění
|Klapky
|Materiál
|70% bavlna / 30% PET
|Textilní materiál
|Směs bavlny
|Typ výroby
|PET tkaná nosná tkanina s našitými poutky
|Textilní struktura
|Smyčka
|Teplota praní (°C)
|max. 90
|Doporučení pro praní (°C)
|60
|Prací cykly¹⁾
|cca 250
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění