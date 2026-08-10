Classic bavlněný mop Klapky 40 cm

Smyčky a vnější třásně tohoto mopu jsou vyrobeny převážně z měkké bavlny. S klopou pro použití se systémem plochého mopu s vědrem a lisem od společnosti Kärcher.

Jednoduché, bezdotykové použití díky klapce a ideální pro velmi velké množství nečistot, a to i na nerovných podlahách: Bavlněný mop od společnosti Kärcher. Smyčky a vnější třásně mopové tkaniny mají vysoký obsah bavlny, rovnoměrné rozložení smyček zajišťuje optimální sběr nečistot a absorpci vlhkosti a ve spojení s těsně uspořádanými vnějšími třásněmi velmi dobrý sběr hrubých nečistot při současném dobrém skluzu. Hadr má navíc celkem 4 smyčky v barvách modré, červené, žluté a zelené. Díky tomuto systému barevného značení lze mop jednoznačně přiřadit k určité čištěné části a účinně zabránit křížové kontaminaci - smyčky, které nejsou potřeba, se jednoduše odstřihnou. Bavlněný mop je ideální pro použití v systému plochých mopů s vozíkem s dvojitým vědrem nebo vozíkem s jedním vědrem a lisem.

Specifikace

Technické údaje

Program CLASSIC
Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Podlahová konstrukce Hladký a lehce strukturovaný
Úroveň nečistot Nízká až střední
Použití textilu Odolný textil
Pracovní šířka (cm) 40
Textilní připevnění Klapky
Materiál 70% bavlna / 30% PET
Textilní materiál Směs bavlny
Typ výroby PET tkaná nosná tkanina s našitými poutky
Textilní struktura Smyčka
Teplota praní (°C) max. 90
Doporučení pro praní (°C) 60
Prací cykly¹⁾ cca 250
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg) 0,2
Rozměry (D x Š) (mm) 400 / 140

¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.

Classic bavlněný mop Klapky 40 cm
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění
Čisticí prostředky