Premium mop MF Safe modrý klapky 40 cm
Abrazivní mop z mikrovlákna s krátkými vlákny a klapkou, jakož i s integrovanými polyamidovými vlákny a robustními polypropylenovými štětinami pro odstraňování obzvláště odolných nečistot.
Brusný mop z mikrovlákna má krátká jemná vlákna, brusné proužky z polyamidových vláken a robustní polypropylenové štětiny. Je ideální pro odstraňování odolných nečistot při hloubkovém čištění hladkých a mírně strukturovaných, voděodolných podlah. Díky chytré klapce je zamezeno jakémukoli kontaktu pokožky uklízejícího personálu s hadříky mopu během čištění nebo po něm. Hadřík má navíc celkem 4 smyčky v barvách modré, červené, žluté a zelené. Díky tomuto systému barevného značení lze hadr jednoznačně přiřadit k určité čištěné části a účinně zabránit křížové kontaminaci - smyčky, které nejsou potřeba, se jednoduše odstřihnou. Mop z mikrovlákna je ideální pro použití v systému plochého mopu s vozíkem se dvěma vědry nebo vozíkem s jedním vědrem a lisem od společnosti Kärcher.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|CLASSIC
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Podlahová konstrukce
|Hladký a lehce strukturovaný
|Úroveň nečistot
|Vysoký
|Použití textilu
|Odolný textil
|Pracovní šířka (cm)
|40
|Textilní připevnění
|Klapky
|Materiál
|50% PET/20% PA/30% PP
|Textilní materiál
|50% PET/20% PA/30% PP
|Typ výroby
|PET tkaná nosná tkanina s našitými poutky
|Textilní struktura
|Smyčka
|Teplota praní (°C)
|90
|Doporučení pro praní (°C)
|60
|Teplota sušičky (°C)
|60
|Prací cykly¹⁾
|cca 300
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění