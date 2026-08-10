Premium mop MF Safe modrý klapky 40 cm

Abrazivní mop z mikrovlákna s krátkými vlákny a klapkou, jakož i s integrovanými polyamidovými vlákny a robustními polypropylenovými štětinami pro odstraňování obzvláště odolných nečistot.

Brusný mop z mikrovlákna má krátká jemná vlákna, brusné proužky z polyamidových vláken a robustní polypropylenové štětiny. Je ideální pro odstraňování odolných nečistot při hloubkovém čištění hladkých a mírně strukturovaných, voděodolných podlah. Díky chytré klapce je zamezeno jakémukoli kontaktu pokožky uklízejícího personálu s hadříky mopu během čištění nebo po něm. Hadřík má navíc celkem 4 smyčky v barvách modré, červené, žluté a zelené. Díky tomuto systému barevného značení lze hadr jednoznačně přiřadit k určité čištěné části a účinně zabránit křížové kontaminaci - smyčky, které nejsou potřeba, se jednoduše odstřihnou. Mop z mikrovlákna je ideální pro použití v systému plochého mopu s vozíkem se dvěma vědry nebo vozíkem s jedním vědrem a lisem od společnosti Kärcher.

Specifikace

Technické údaje

Program CLASSIC
Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Podlahová konstrukce Hladký a lehce strukturovaný
Úroveň nečistot Vysoký
Použití textilu Odolný textil
Pracovní šířka (cm) 40
Textilní připevnění Klapky
Materiál 50% PET/20% PA/30% PP
Textilní materiál 50% PET/20% PA/30% PP
Typ výroby PET tkaná nosná tkanina s našitými poutky
Textilní struktura Smyčka
Teplota praní (°C) 90
Doporučení pro praní (°C) 60
Teplota sušičky (°C) 60
Prací cykly¹⁾ cca 300
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg) 0,1
Rozměry (D x Š) (mm) 400 / 140

¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.

Premium mop MF Safe modrý klapky 40 cm
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění
Čisticí prostředky