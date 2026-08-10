Premium mop MF Twisted modrý, Suchý zip 40 cm

Mop z krátkého mikrovlákna s praktickou klapkou a smyčkami s krátkým vlasem. Ideální pro efektivní použití s vozíkem s dvojitým nebo jednoduchým vědrem a lisem.

Efektivní, jednoduché a bezkontaktní: Mop z mikrovlákna se smyčkami s krátkým vlasem zaujme chytrým upevněním pomocí praktických klapek - pro hygienický a efektivní úklid. Díky tomu se během úklidu i po něm zamezí kontaktu s pokožkou. Jemná krátká vlákna umožňují díky vynikajícím třecím vlastnostem vynikající zachycení vlhkosti a nečistot a zajišťují spolehlivý čisticí výkon. Návlek mopu o šířce 40 cm je ideální pro hloubkové čištění hladkých, mírně strukturovaných a voděodolných podlah. Mop z mikrovlákna lze používat také s vozíkem Kärcher s dvojitým nebo jednoduchým vědrem a lisem. Aby nedocházelo ke křížové kontaminaci, umožňuje barevné kódování jasné přiřazení mopu k příslušné čištěné části. Vhodné pro držáky mopů s klapkami o délce 40 cm.

Specifikace

Technické údaje

Program CLASSIC
Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Podlahová konstrukce Hladký a lehce strukturovaný
Úroveň nečistot Nízká až střední
Použití textilu Odolný textil
Pracovní šířka (cm) 40
Textilní připevnění Klapky
Materiál 85% PET / 15% PA
Textilní materiál mikrovlákno
Typ výroby Vlasová pletenina (čistící vrstva)
Textilní struktura Smyčka
Teplota praní (°C) max. 90
Doporučení pro praní (°C) 60
Teplota sušičky (°C) max. 60
Prací cykly¹⁾ cca 300
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg/g/m²) 0,1 / 350
Hmotnost balení (kg) 0,1
Rozměry (D x Š) (mm) 400 / 140
Rozměry, balené (mm) 400 x 140 x 10

¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.

Premium mop MF Twisted modrý, Suchý zip 40 cm
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění
Čisticí prostředky