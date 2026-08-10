Premium mop MF Twisted modrý, Suchý zip 40 cm
Mop z krátkého mikrovlákna s praktickou klapkou a smyčkami s krátkým vlasem. Ideální pro efektivní použití s vozíkem s dvojitým nebo jednoduchým vědrem a lisem.
Efektivní, jednoduché a bezkontaktní: Mop z mikrovlákna se smyčkami s krátkým vlasem zaujme chytrým upevněním pomocí praktických klapek - pro hygienický a efektivní úklid. Díky tomu se během úklidu i po něm zamezí kontaktu s pokožkou. Jemná krátká vlákna umožňují díky vynikajícím třecím vlastnostem vynikající zachycení vlhkosti a nečistot a zajišťují spolehlivý čisticí výkon. Návlek mopu o šířce 40 cm je ideální pro hloubkové čištění hladkých, mírně strukturovaných a voděodolných podlah. Mop z mikrovlákna lze používat také s vozíkem Kärcher s dvojitým nebo jednoduchým vědrem a lisem. Aby nedocházelo ke křížové kontaminaci, umožňuje barevné kódování jasné přiřazení mopu k příslušné čištěné části. Vhodné pro držáky mopů s klapkami o délce 40 cm.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|CLASSIC
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Podlahová konstrukce
|Hladký a lehce strukturovaný
|Úroveň nečistot
|Nízká až střední
|Použití textilu
|Odolný textil
|Pracovní šířka (cm)
|40
|Textilní připevnění
|Klapky
|Materiál
|85% PET / 15% PA
|Textilní materiál
|mikrovlákno
|Typ výroby
|Vlasová pletenina (čistící vrstva)
|Textilní struktura
|Smyčka
|Teplota praní (°C)
|max. 90
|Doporučení pro praní (°C)
|60
|Teplota sušičky (°C)
|max. 60
|Prací cykly¹⁾
|cca 300
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg/g/m²)
|0,1 / 350
|Hmotnost balení (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š) (mm)
|400 / 140
|Rozměry, balené (mm)
|400 x 140 x 10
¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění