Čištění a údržba ploch čerpacích stanic
Čištění příjezdové cesty – pravidelné a ekonomické: Toto je klíčový úkol pro každého provozovatele čerpací stanice. Za prvé proto, že jsou vystaveny silnému znečištění. Za druhé proto, že čistota příjezdové cesty určuje, zda se zákazníci cítí dobře. To má vliv i na prodej v obchodě. Co by měli provozovatelé pilotových stanic hledat při čištění příjezdové cesty - přehled.
Různé druhy znečištění
Znečištění je stálým problémem příjezdových cest k čerpacím stanicím. Tkáně a zbytky jídla jsou náhodně upuštěny na zem. Kolem popelnic se povalují plechovky od sody a balíčky čipů. Palivo kape na zem, stejně jako špinavá voda po umytí čelního skla. Žvýkačky se nechtějí odlepovat od podkladu, na kterém jsou vidět i olejové skvrny. Podzimní vítr přináší na čerpací stanici listí a v zimě pneumatiky vozidel zanechávají na příjezdové cestě sníh a štěrk. Na druhou stranu na dálnicích a hlavních silnicích projíždějící kamiony vyvrhují velké množství prachu ze strany silnice, který se pak usazuje na příjezdové cestě k čerpací stanici.
Čištěním a údržbou k zvýšení tržeb
Čistota příjezdové cesty k čerpací stanici a okolí stojanů buduje důvěru a zvyšuje tržby. Pokud je vaše příjezdová cesta uklizená a čistá, bude to považováno za známku kvality, vstřícnosti k zákazníkům a dobrých služeb. Stejnou péči by mělo dostat i okolí výdejních stojanů. S tímto pocitem zákazníci vstupují do prodejny a jsou ochotni tam utratit další peníze.
Čištění příjezdové cesty: Různé úkoly, různé druhy nečistot
Úkoly spojené s čištěním příjezdové cesty čerpací stanice jsou rozsáhlé a rozmanité. Lze je tedy ekonomicky realizovat pouze se správnou technologií. Správné vybavení umožňuje operátorům čerpacích stanic snížit množství potřebného úsilí a zároveň zvýšit spokojenost zákazníků. Efektivní čisticí zařízení udrží vaši příjezdovou cestu čistou, uklizenou a bezpečnou při nízkých mzdových nákladech.
Které zařízení je vhodné pro čištění vaší příjezdové cesty, závisí do značné míry na typu nečistot, které mohou být volné nebo lepkavé. Kromě toho je zásadní i velikost plochy.
Nezapomeňte na bezpečnostní stránku: Věnujte pozornost předpisům
Používání čisticích prostředků a chemikálií na čerpacích stanicích je částečně regulováno zákonem. Profesní sdružení a ropné společnosti také zveřejňují pravidla pro zařízení a čisticí prostředky, protože bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí jsou zvláště důležité kvůli nebezpečným materiálům a látkám používaným na čerpacích stanicích. Provozovatelé čerpacích stanic se proto musí seznámit s příslušnými předpisy.
Péče o okolí prodejny a kasy
Provozovatelé by měli alespoň jednou denně zamést okolí prodejny a jejího vstupu a vnější prostor čerpací stanice včetně příjezdové cesty. Jinak se v mezerách budou hromadit volné nečistoty. Tím se zbytečně zvýší množství potřebné práce.
Čisté prostředí okolo prodejny navíc znamená i méně nečistot v prodejně: Pravidelné čištění je proto preventivním opatřením a snižuje náklady na následou péči o prostory prodejny.
Jaký zametací stroj pro údržbu ploch?
Pro menší plochy: Zametací stroje
Nejjednodušším řešením pro každodenní čištění povrchu příjezdové cesty je ruční zametací stroj. Zařízení nevytváří mnoho hluku, je ovladatelné a snadno se používá.
Moderní zametací stroj dokáže za hodinu uklidit 2800 až 3600 metrů čtverečních. Pro srovnání: S tradičním koštětem dokáže jeden člověk uklidit 120 až 160 metrů čtverečních, přičemž do vzduchu vynese velké množství prachu. Zametací stroje jsou proto užitečné i pro menší čerpací stanice.
Tip 1 – pohon kartáče:
Při nákupu zametacího stroje se vyplatí věnovat pozornost tomu, zda je hlavní válcový kartáč poháněný z obou stran. Dovoluje to stroji přenášet na kartáč vysoký výkon, usnadní to čištění štěrbin, hran a ostrých rohů na členitém a nerovném povrchu v prostoru čerpací stanice, usnadní to práci obsluhy stroje.
Tip 2 – oboustranné kartáče:
Oboustranné kartáče navíc usnadňují práci kolem rohů a hran kolem soklů čerpacích stanic. Zařízení tedy umožňuje zametání podél ohybů a hran na obou stranách. Volné nečistoty jsou smeteny z rohů a rotačním pohybem se dostávají pod zametací stroj. Odtud přecházejí do nádoby na nečistoty.
Pro středně velké plochy: Ruční zametací stroje s odsáváním
Další úrovní účinnosti jsou vakuové zametací stroje. Tato zařízení dosahují zametací kapacity až 4 725 metrů čtverečních za hodinu. Zametací stroj při zametání nabírá nečistoty válečkovým kartáčem, nasává je sací turbínou (dmychadlem) a odděluje je ve filtračním systému.
Sací zametací stroje jsou vybaveny trakčním pohonem. Jsou o něco širší než běžné zametače, ale stejně ergonomické a (se správnou výbavou) stejně dobře zvládají ostré zatáčky a zatáčky na příjezdové cestě. Protože obsluha následuje zametací stroj, jsou tato zařízení také označována jako "ručně vedené zařízení".
Nákup zametacího stroje s funkcí odsávání je výhodný pro plochy od 300 metrů čtverečních. Za hodinu zvládne ručně vedené zařízení vyčistit od 3 375 do 4 700 metrů čtverečních. Můžete tak vyčistit nejen příjezdovou cestu k čerpací stanici. Tato zařízení jsou vhodná pro čištění ploch v celém venkovním prostoru: vjezdy a výjezdy, parkovací místa a plochy kolem kompresorových a vodárenských stanic i myček aut.
Pro velké plochy: Zametací stroje se sedadlem obsluhy
V případě nájemníků a majitelů velkých čerpacích stanic se vyplatí pořídit zametací vůz se sedadlem obsluhy. Pomocí takového zařízení může jeden člověk velmi rychle vyčistit celý nájezd čerpací stanice.
K dispozici jsou elektrické a benzínové zametací stroje. Elektrické přístroje se většinou doporučují na čerpací stanice pro jejich tichý chod.
Výkonný elektromotor o výkonu nejméně 600 wattů dokáže vyčistit až 6000 metrů čtverečních a více za 60 minut. Zametače se sedadlem obsluhy nacházejí uplatnění i ve školách, městských prostranstvích nebo velkých stavebních a opravárenských dílnách.
Díky lehké převodce řízení a malému poloměru otáčení je zametací stroj ovladatelný a lze jej snadno řídit dopředu i dozadu. Obsluha je nekomplikovaná a intuitivní. Zametací stroj se sedadlem obsluhy je také schopen sbírat větší nečistoty, jako jsou plechovky od nápojů.
Tip 1 – velký filtrační plocha, samočištění flitru:
Provozovatelé čerpacích stanic by měli při nákupu stroje volit stroje s velkou filtrační plochou s funkcí automatického samočištění.
Tip 2 – velké nádoby na nečistoty:
Zařízení by mělo být vybaveno nádobou na nečistoty o objemu minimálně 50 litrů.
Tip 3 – Snadná údržba:
Filtry a válcové kartáče by se měly snadno udržovat a vyměňovat bez použití nářadí. To znamená, že údržbu lze provádět kdekoli.
Tip 4 – automatický nebo proměnný povrchový tlak:
Většina zametacích strojů se sedadlem obsluhy je vybavena hlavním válcovým kartáčem namontovaným na kyvadle, jehož prostřednictvím se tlak automaticky přizpůsobuje povrchu. Zařízení nevybavená touto funkcí by měla poskytovat možnost změny tlaku na povrch, jinak se opotřebují štětiny kartáče.
Čištění povrchu od ulpělých nečistot
Kromě každodenního čištění povrchu zametačem nebo sacím zametačem by se plochy měly každých pár týdnů očistit od ulpívajících nečistot (důkladné čištění). Mastné a olejové skvrny na površích nejen vypadají nevábně, ale zákazníky také odpuzují. Navíc taková kontaminace představuje nebezpečí uklouznutí a může vést k nárokům na náhradu škody.
Rozlitý benzín a zbytky oleje, stejně jako přejeté žvýkačky přilnou k povrchu. Důkladné čištění je proto nutné provádět vysokotlakou technologií.
Mobilní vysokotlaká zařízení
Moderní vysokotlaké čističe jsou vybaveny různými nástavci a tryskami. Použití správného příslušenství snižuje množství potřebné práce a spotřebu čisticích prostředků a vody. Vysokotlaké čističe jsou flexibilní a poskytují účinné čištění různých povrchů.
S jejich pomocí můžete vyčistit nejen příjezdovou cestu, ale i další místa v rámci čerpací stanice, například myčky aut nebo fasády. Pro ochranu před požárem a výbuchem musí být zařízení umístěno v dostatečné vzdálenosti od příjezdové cesty. Úklidový personál by měl k čištění oblastí kolem dávkovačů používat celou délku hadice. To je nejlepší způsob, jak odstranit ulpívající nečistoty na vaší příjezdové cestě v závislosti na typu nečistot a povrchu.
Hladké povrchy
Na hladkých površích, jako je plast, kov a hliník, jsou patogeny schopny přežívat po dlouhou dobu. Živnou půdou pro mikroby se mohou stát například trysky výdejních stojanů. Od pandemie koronaviru si toho byli zákazníci obzvlášť vědomi.
Proto se doporučuje pravidelně čistit nejen povrch ploch, ale i výdejní stojany za účelem eliminace patogenních mikrobů z trysek výdejních stojanů. Trámy a odpadkové koše lze bezpečně a spolehlivě vyčistit elektrickými vysokotlakými čističi.
Tip - horká voda:
Horká voda rozpouští mastné a olejové nečistoty lépe než studená voda. Navíc je více efektivní při odstraňování graffiti a samolepek. To znamená, že se spotřebuje méně čisticího prostředku.
Povrchy: Dlažby a obrubníky
Často je povrch příjezdové cesty pokryt protiskluzovými betonovými deskami ve formě zámkové dlažby. Nečistoty se často hromadí v mezerách mezi dlažbou. Obrubníky kolem výdejních stojanů jsou také zvláštním problémem při čištění příjezdových cest: Často sestávají z několika kovových trubek svařených dohromady. Nečistoty a zbytky oleje se mohou hromadit ve štěrbinách a na zemi pod blatníky. Lze tam nalézt i sypké trosky. Lze je rychle odstranit foukačem listí.
Poté přichází do činnosti vysokotlaké zařízení: Díky rotační trysce se dostane do štěrbin a prasklin a vymete nečistoty studeným proudem vody. Díky rotujícímu ostrému vodnímu paprsku má rotační tryska téměř dvojnásobný výkon než běžná tryska. Vysokotlaké čištění velkého množství nečistot ušetří mnoho litrů vody.
Aby se zabránilo rozstřikování nečistot všemi směry, lze vysokotlaký čistič používat s příslušenstvím čistič plochých povrchů. V závislosti na výšce blatníků existují modely vhodné pro čištění nájezdové plochy pod blatníky.
Olejové skvrny na rovném povrchu
Velkou plochu příjezdové cesty lze čistit vysokotlakými čističi s ohřevem vody. K tomuto účelu je na trysku připevněn nástavec pro čištění rovných ploch, odolný vůči horké vodě v nerezovém pouzdře. Toto řešení chrání před stříkající vodou a kontrolovaným způsobem odvádí kontaminovanou vodu – důležité, když jsou na příjezdové cestě zákazníci. Příslušenství pro čištění plochých povrchů je také vhodné pro účinné odstranění olejových skvrn.
Tip 1 – Snadně odbouratelné, oddělitelné:
Při výběru čisticích prostředků dbejte na možnost jejich snadného oddělení v odlučovači oleje. Používání těžko oddělitelných produktů poškozuje životní prostředí a porušuje právní předpisy.
Tip 2 – Vysoká teplota:
Vysokotlaké zařízení by mělo generovat vodu až do 155 °C, protože tuky, oleje, proteinové zbytky a pryskyřice jsou většinou rozpustné při vysokých teplotách. V důsledku toho potřebují provozovatelé čerpacích stanic k čištění svých příjezdových cest podstatně méně chemikálií – nebo se bez nich dokonce obejdou. To pomáhá chránit životní prostředí a snižovat náklady. Čištění horkou vodou je navíc rychlejší, což má pozitivní vliv na celkové náklady.
Odstranění žvýkaček vysokým tlakem
Vyloženě negativní vliv na vzhled čerpací stanice má žvýkačka přilepená na povrchu. Zákazníkům vadí, když se jim žvýkačky lepí na boty nebo si je dokonce přinášejí s sebou do auta. Na druhou stranu, šlápnutí na žvýkačku je zvláštní výzvou pro úklidový personál.
K odstranění žvýkaček potřebujete účinný parní čistič s drátěným kartáčem a vhodný čisticí prostředek. Se správnou kombinací stlačené páry, drátěného kartáče a biologického čističe lze šlápnutí na záchrannou gumu odstranit během několika sekund.
Tip 1 – Vyberte si lehká zařízení:
Lehké napařovače jsou dobrým řešením, protože se dají nosit jako batoh.
Tip 2 – Nešetřete na baterii:
Dobrá baterie je důležitá (Li-Ion baterie), protože i když lze jednotlivé žvýkačky rychle vyjmout, celá akce může trvat o něco déle.
Tip 3 – Odstraňte zbytky:
Po vyčištění se doporučuje použít vysokotlaký čistič k odstranění zbytků žvýkaček.
Údržba prostor čerpací stanice na podzim a v zimě
Podzimní úklid
Pokud jsou v blízkosti čerpací stanice listnaté stromy, je na podzim nezbytným vybavením foukač listí, který udrží objekt v čistotě a při větrném počasí i příjezdovou cestu.
Doporučuje se denně odstraňovat veškeré listí zpod příjezdové cesty. Silný poryv vzduchu vám umožní zbavit se i mokrého listí. U velkých ploch si sací zametač dobře poradí i s listím. Na větší plochy se vyplatí použít zametací stroj se sedadlem obsluhy.
Zimní údržba
Čerstvý sníh a rozbředlý sníh lze rychle odstranit správným vybavením. Nejen na vjezdu a parkovišti, ale i pod střechou příjezdové cesty, kde se při vánici mohou tvořit závěje a z aut odpadá břečka a štěrk.