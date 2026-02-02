Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Me

IVR-L 100/24-2 Me je kompaktní průmyslový vysavač v provedení z ušlechtilé oceli s objemem nádoby 100 litrů určený i k vysávání korozivních tekutin.

IVR-L 100/24-2 Me je kompaktní průmyslový vysavač z ušlechtilé oceli o objemu nádoby 100 l, která tak dovoluje vysávat kapaliny i hrubé látky jako třísky. Volitelný koš na třísky umožňuje pohodlné oddělení pevných látek a kapalin. Kvalitní provedení z ušlechtilé oceli dělá z vysavače IVR-L 100/24-2 Me všestranného pomocníka v náročné průmyslové výrobě. S jeho pomocí lze dokonce vysávat bez problémů i korozivní kapaliny. O čistou práci kolem dokola se postará přípojka sací hadice otočná o 360° s umístěním na sací hlavě. To usnadňuje vysávání nečistot okolo vysavače, aniž by došlo k překroucení sací hadice. Obsluha kdykoli rozpozná stav naplnění na vyprazdňovací hadici, přičemž kvalitní kolečka z ABS materiálu zajišťují vynikající mobilitu.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Me: Vysoce kvalitní sběrná nádoba z nerezové oceli
Vysoce kvalitní sběrná nádoba z nerezové oceli
Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Me: Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Me: Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Podtlak (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádrže (l) 100
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50 DN 40
Hlavní filtr - třída prachů L
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,45
Hmotnost bez příslušenství (kg) 41
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 41
Hmotnost včetně obalu (kg) 41,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 640 x 620 x 1060

Vybavení

  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
