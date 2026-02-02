Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Me
IVR-L 100/24-2 Me je kompaktní průmyslový vysavač v provedení z ušlechtilé oceli s objemem nádoby 100 litrů určený i k vysávání korozivních tekutin.
IVR-L 100/24-2 Me je kompaktní průmyslový vysavač z ušlechtilé oceli o objemu nádoby 100 l, která tak dovoluje vysávat kapaliny i hrubé látky jako třísky. Volitelný koš na třísky umožňuje pohodlné oddělení pevných látek a kapalin. Kvalitní provedení z ušlechtilé oceli dělá z vysavače IVR-L 100/24-2 Me všestranného pomocníka v náročné průmyslové výrobě. S jeho pomocí lze dokonce vysávat bez problémů i korozivní kapaliny. O čistou práci kolem dokola se postará přípojka sací hadice otočná o 360° s umístěním na sací hlavě. To usnadňuje vysávání nečistot okolo vysavače, aniž by došlo k překroucení sací hadice. Obsluha kdykoli rozpozná stav naplnění na vyprazdňovací hadici, přičemž kvalitní kolečka z ABS materiálu zajišťují vynikající mobilitu.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní sběrná nádoba z nerezové oceli
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita
Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem prachové třídy L
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podtlak (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 50
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50 DN 40
|Hlavní filtr - třída prachů
|L
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,45
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|41
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|41
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|41,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|640 x 620 x 1060
Vybavení
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa