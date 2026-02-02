Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact² Longopac
Pro likvidaci suchých materiálů s nízkou prašností, jako je minerální prach: kompaktní průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact² Longopac® s inovativním automatickým čištěním filtru Tact².
Kompaktní průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact² Longopac® je ideální pro čištění výrobních prostor a výrobních strojů. Přístroj je vybaven velkými koly a brzdnými válečky, díky čemuž se snadno přemisťuje a je ideální pro mobilní použití. Systém automatického čištění filtrů TACT² zaručuje dlouhou dobu provozu bez přerušení.
Charakteristické znaky a výhody
Bezpečný systém likvidace Longopac®
Vybaveno dvěma dmychadly
Automatické čištění filtru Tact²
Vybaveno kompaktním plochým skládaným filtrem
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádrže (l)
|60
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,4
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50 DN 40
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|0,95
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|66
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|69,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|950 x 690 x 1170
Vybavení
- Hlavní filtr: Plochý skládaný filtr
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
