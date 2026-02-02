Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact² Longopac

Pro likvidaci suchých materiálů s nízkou prašností, jako je minerální prach: kompaktní průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact² Longopac® s inovativním automatickým čištěním filtru Tact².

Kompaktní průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact² Longopac® je ideální pro čištění výrobních prostor a výrobních strojů. Přístroj je vybaven velkými koly a brzdnými válečky, díky čemuž se snadno přemisťuje a je ideální pro mobilní použití. Systém automatického čištění filtrů TACT² zaručuje dlouhou dobu provozu bez přerušení.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact² Longopac: Bezpečný systém likvidace Longopac®
Bezpečný systém likvidace Longopac®
Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact² Longopac: Vybaveno dvěma dmychadly
Vybaveno dvěma dmychadly
Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact² Longopac: Automatické čištění filtru Tact²
Automatické čištění filtru Tact²
Vybaveno kompaktním plochým skládaným filtrem
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Podtlak (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádrže (l) 60
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 2,4
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50 DN 40
Hladina hluku (dB(A)) 73
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 0,95
Hmotnost bez příslušenství (kg) 66
Hmotnost včetně obalu (kg) 69,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 950 x 690 x 1170

Vybavení

  • Hlavní filtr: Plochý skládaný filtr
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact² Longopac
Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact² Longopac
Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact² Longopac

Videa

Příslušenství