Průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H

Třímotorový, mobilní a robustní průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H střední třídy pro jemné i hrubé pevné částice. Vybaven hvězdicovým filtrem třídy M a cartridge filtrem třídy H.

Odolný, robustní, mobilní: náš třímotorový průmyslový vysavač střední třídy IVM 60/36-3 H pro univerzální vysávání jemných i hrubých pevných částic v průmyslovém prostředí. Tento spolehlivý stroj pracuje v jednofázovém režimu a každý ze tří motorů lze ovládat samostatně. Velký hvězdicový filtr třídy M lze snadno, pohodlně a spolehlivě čistit pomocí systému čištění filtrů Pull and Clean. Součástí je certifikovaný filtr třídy H. Čištění filtru prodlužuje životnost stroje, čímž se snižuje náročnost údržby. Tělo a sběrná nádoba stroje jsou vyrobeny z kyselinovzdorné nerezové oceli, zatímco podvozek je vyroben z odolné oceli a je vybaven velkými koly pro snadnou přepravu. Stroj je certifikován podle třídy prachu H.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H: Třída prachu H
Třída prachu H
Celkové zařízení certifikované podle normy DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu H. Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
Průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H: Čištění filtru Pull and Clean
Čištění filtru Pull and Clean
Filtr se čistí v jednom kroku během provozu. Odprašování s nízkým opotřebením pomocí zpětného toku vzduchu.
Průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H: Vybaven 3 dmychadlovými motory
Vybaven 3 dmychadlovými motory
Výkonný stroj s nejvyšším možným čisticím výkonem v jednofázové elektrické síti.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 122 / 440
Podtlak (mbar/kPa) 204 / 20,4
Objem nádrže (l) 60
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Jmenovitý příkon (kW) 3,6
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 79
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 2
Třída prachu sekundárního filtru H
Filtrační plocha sekundárního filtru (m²) 3,5
Hmotnost bez příslušenství (kg) 78
Hmotnost včetně obalu (kg) 78,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1020 x 680 x 1670

Vybavení

  • Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
  • Sekundrární filtr: Filtrační patrona
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H
Průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H
Průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H
Průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H

Videa

Oblasti použití
  • Pro nebezpečný prach
Příslušenství