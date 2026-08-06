Průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H
Třímotorový, mobilní a robustní průmyslový vysavač IVM 60/36-3 H střední třídy pro jemné i hrubé pevné částice. Vybaven hvězdicovým filtrem třídy M a cartridge filtrem třídy H.
Odolný, robustní, mobilní: náš třímotorový průmyslový vysavač střední třídy IVM 60/36-3 H pro univerzální vysávání jemných i hrubých pevných částic v průmyslovém prostředí. Tento spolehlivý stroj pracuje v jednofázovém režimu a každý ze tří motorů lze ovládat samostatně. Velký hvězdicový filtr třídy M lze snadno, pohodlně a spolehlivě čistit pomocí systému čištění filtrů Pull and Clean. Součástí je certifikovaný filtr třídy H. Čištění filtru prodlužuje životnost stroje, čímž se snižuje náročnost údržby. Tělo a sběrná nádoba stroje jsou vyrobeny z kyselinovzdorné nerezové oceli, zatímco podvozek je vyroben z odolné oceli a je vybaven velkými koly pro snadnou přepravu. Stroj je certifikován podle třídy prachu H.
Charakteristické znaky a výhody
Třída prachu HCelkové zařízení certifikované podle normy DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu H. Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
Čištění filtru Pull and CleanFiltr se čistí v jednom kroku během provozu. Odprašování s nízkým opotřebením pomocí zpětného toku vzduchu.
Vybaven 3 dmychadlovými motoryVýkonný stroj s nejvyšším možným čisticím výkonem v jednofázové elektrické síti.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|122 / 440
|Podtlak (mbar/kPa)
|204 / 20,4
|Objem nádrže (l)
|60
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|3,6
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|79
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|2
|Třída prachu sekundárního filtru
|H
|Filtrační plocha sekundárního filtru (m²)
|3,5
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|78
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|78,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Vybavení
- Hlavní filtr: Hvězdicový filtr
- Sekundrární filtr: Filtrační patrona
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa
Oblasti použití
- Pro nebezpečný prach