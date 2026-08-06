Průmyslový vysavač IVR 100/30 Ef

Robustní průmyslový vysavač IVR 100/30 pro mobilní a stacionární vysávání pevných látek - od jemných třísek přes zdraví škodlivý prach až po písek a abraziva z otryskávání.

Mobilní průmyslový vysavač IVR 100/30 Ef je speciálně navržen s ohledem na výkon, robustnost a uživatelskou přívětivost, aby splňoval i ty nejnáročnější průmyslové požadavky. Je vybaven přivařenými úchyty pro vysokozdvižné vozíky i jeřábovými oky, vyprazdňovací klapkou a ergonomickým výklopným podvozkem nabízí různé možnosti pohodlného vyprazdňování své 100litrové nádoby, aniž by bylo nutné demontovat hlavu pohonu. To znamená, že velké množství pevných látek, jako jsou jemné, hrubé a nebezpečné třísky a prach (OEL ≥ 0,1 mg/m³), písek nebo abrazivo, lze rychle a snadno zlikvidovat. Filtrační systém prachové třídy M s odolným omyvatelným kapesním filtrem a ručním čištěním filtru zaručuje bezpečné vysávání s trvale vysokým sacím výkonem za všech okolností. To zajišťuje výkonný, energeticky úsporný kompresor (IE2) a přímo poháněný motor s nízkými nároky na údržbu o jmenovitém příkonu 3 kW, který byl rovněž navržen pro nepřetržitý provoz.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslový vysavač IVR 100/30 Ef: Pohodlná, manuální vypouštěcí klapka
Pohodlná, manuální vypouštěcí klapka
Pro snadné vyprazdňování, například do podlahových dopravníků nebo kontejnerů. Pohodlné a časově nenáročné vyprazdňování sacího materiálu i při velkém množství. Jeřábová oka umožňují bezpečné uchopení a vyprázdnění jeřábem.
Průmyslový vysavač IVR 100/30 Ef: Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní
S praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. S četnými možnostmi uložení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Průmyslový vysavač IVR 100/30 Ef: Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
S výkonem 3 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání velkého množství prachu a pevných látek. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.
Pohodlné ruční čištění filtru
  • V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
  • Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
  • Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
  • Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
  • Vhodné i pro velké množství prachu.
  • Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 88 / 315
Podtlak (mbar/kPa) 260 / 26
Objem nádrže (l) 100
Jmenovitý příkon (kW) 3
Typ vysávání Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství DN 50
Hladina hluku (dB(A)) 62
Hlavní filtr - třída prachů M
Filtrační plocha hlavního filtru (m²) 1,75
Hmotnost bez příslušenství (kg) 172
Hmotnost včetně obalu (kg) 172,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 950 x 715 x 1985
Průmyslový vysavač IVR 100/30 Ef
Průmyslový vysavač IVR 100/30 Ef
Průmyslový vysavač IVR 100/30 Ef

Videa

Oblasti použití
  • Pro velká množství jemého a zdraví škodlivého prachu (mezní hodnota na pracovišti ≥ 0,1 mg/m³)
  • Pro velké množství pevných látek, jako jsou jemné a velké třísky, písek, štěrk z pískování
Příslušenství