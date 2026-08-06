Průmyslový vysavač IVR 100/30 Ef
Robustní průmyslový vysavač IVR 100/30 pro mobilní a stacionární vysávání pevných látek - od jemných třísek přes zdraví škodlivý prach až po písek a abraziva z otryskávání.
Mobilní průmyslový vysavač IVR 100/30 Ef je speciálně navržen s ohledem na výkon, robustnost a uživatelskou přívětivost, aby splňoval i ty nejnáročnější průmyslové požadavky. Je vybaven přivařenými úchyty pro vysokozdvižné vozíky i jeřábovými oky, vyprazdňovací klapkou a ergonomickým výklopným podvozkem nabízí různé možnosti pohodlného vyprazdňování své 100litrové nádoby, aniž by bylo nutné demontovat hlavu pohonu. To znamená, že velké množství pevných látek, jako jsou jemné, hrubé a nebezpečné třísky a prach (OEL ≥ 0,1 mg/m³), písek nebo abrazivo, lze rychle a snadno zlikvidovat. Filtrační systém prachové třídy M s odolným omyvatelným kapesním filtrem a ručním čištěním filtru zaručuje bezpečné vysávání s trvale vysokým sacím výkonem za všech okolností. To zajišťuje výkonný, energeticky úsporný kompresor (IE2) a přímo poháněný motor s nízkými nároky na údržbu o jmenovitém příkonu 3 kW, který byl rovněž navržen pro nepřetržitý provoz.
Charakteristické znaky a výhody
Pohodlná, manuální vypouštěcí klapkaPro snadné vyprazdňování, například do podlahových dopravníků nebo kontejnerů. Pohodlné a časově nenáročné vyprazdňování sacího materiálu i při velkém množství. Jeřábová oka umožňují bezpečné uchopení a vyprázdnění jeřábem.
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilníS praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí. S četnými možnostmi uložení příslušenství. Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebeníS výkonem 3 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání velkého množství prachu a pevných látek. Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin. Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.
Pohodlné ruční čištění filtru
- V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
- Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.
Vybaven velkým kapsovým filtrem
- Pro bezpečné zachycení pevných částic a prachu až do třídy prašnosti H.
- Vhodné i pro velké množství prachu.
- Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení vysátých pevných částic.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Podtlak (mbar/kPa)
|260 / 26
|Objem nádrže (l)
|100
|Jmenovitý příkon (kW)
|3
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|62
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|1,75
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|172
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|172,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|950 x 715 x 1985
Videa
Oblasti použití
- Pro velká množství jemého a zdraví škodlivého prachu (mezní hodnota na pracovišti ≥ 0,1 mg/m³)
- Pro velké množství pevných látek, jako jsou jemné a velké třísky, písek, štěrk z pískování