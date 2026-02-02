Průmyslový vysavač IVS 100/75 M
Náš nejsilnější průmyslový vysavač ze super třídy s certifikací pro prach třídy M: IVS 100/75 M s odstředivým kompresorem 7,5 kW pro velké množství zdraví škodlivého prachu.
IVS 100/75 M je špičkový průmyslový vysavač ve třídě Super s certifikací třídy prachu M. Je vybaven extrémně výkonnými komponenty, jako je boční kanálové dmychadlo o výkonu 7,5 kW, a bezpečně odsává i větší množství nebezpečného jemného prachu. Největší třífázový motor v této třídě pracuje velmi efektivně (IE3) a má funkci soft startu, která účinně zabraňuje výkonovým špičkám při spouštění. Kromě toho je stroj navržen pro nepřetržité mobilní a stacionární použití a je vybaven nerezovou nádobou o objemu 100 litrů s mechanismem pro odkládání a velkým 16násobným hvězdicovým filtrem. Filtrační systém se čistí pomocí ručního horizontálního protřepávače filtrů. Speciální převodovka pro cílený přenos výkonu zajišťuje vždy srovnatelné výsledky čištění, bez ohledu na sílu, kterou uživatel vyvine. Příslušenství lze během přepravy bezpečně uložit na stroji, zatímco volitelné dálkové ovládání je velmi užitečným doplňkem široké škály funkcí IVS 100/75 M.
Charakteristické znaky a výhody
Třída prachu M
Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení
Ruční čištění filtru IVS
Vybaveno velkým hvězdicovým filtrem
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Podtlak (mbar/kPa)
|290 / 29
|Objem nádrže (l)
|100
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Jmenovitý příkon (kW)
|7,5
|Typ vysávání
|Elektrický
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 70
|Jmenovitá šířka příslušenství
|DN 70 DN 50
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Filtrační plocha hlavního filtru (m²)
|2,2
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|165
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|165,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Vybavení
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa