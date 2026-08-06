Vysokotlaký čistič HDS 10/21-4 St

Vyniká pod tlakem: Stacionární vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 10/21-4 St s olejovým hořákem je určen pro trvalé použití v náročných aplikacích a čistí tlakem až 210 barů.

HDS 10/21-4 St je stacionární horkovodní vysokotlaký čistič s olejovým hořákem, který dodává extra vysoký tlak: až 210 barů tlaku ulehčí práci i s odolnými nečistotami. 4pólový, pomaluběžný elektromotor generuje vysoký výkon pro náročné nepřetržité používání. Robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců poskytuje až 1000 litrů vody za hodinu. Zásobník vody má integrovanou ochranu proti vodnímu kameni a vodní filtr pro ochranu čerpadla. Detergent je nabírán a dávkován s přesností pomocí ventilu. Indikátor ukazuje, že dochází detergent. Elektronické monitorování olejového hořáku a celkové technologie zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti provozu. Intuitivní otočný přepínač nebo volitelný dálkový ovladač usnadňují obsluhu a úkony údržby a údržby jsou také navrženy tak, aby byly uživatelsky přívětivé. Se širokou škálou dostupného příslušenství lze HDS 10/21-4 St přizpůsobit tak, aby vyhovoval široké škále čisticích úkolů. Stroj je možné doplnit o manometr a počítadlo hodin, druhou dávkovací jednotku mycího prostředku a systém odlehčení tlaku.

Charakteristické znaky a výhody
Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonem
Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej)
Účinná konstrukce hořáku
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
Kvalitní vybavení
Snadná a pohodlná obsluha
Velký transparentní jemný vodní filtr
Systém nasávání a dávkování čisticího prostředku pro ještě lepší výsledky čištění
Jednoduchá údržba a snadný servis
Vysoká flexibilita
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500 - 1000
Pracovní tlak (bar) 210
Max. tlak (bar) 235
Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) max. 80
Teplota přívodní vody (°C) max. 30
Příkon (kW) 8
Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h) 6,5
Tepelná energie (kW) 77
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 1″
počet současných uživatelů 1
Mobilita Stacionární
Zajištění (A) 25
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 160
Hmotnost včetně obalu (kg) 170
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1142 x 578 x 790

Obsah balení

  • Kontrola plamene
  • Připraveno pro Servo Control
  • Připraveno pro dálkové ovládání
  • Power tryska
  • Funkce čisticích prostředků: Nasávání

Vybavení

  • Měrka oleje
  • Průhledové sklíčko - stav oleje
  • Předem vybaveno pro přívod čisticího prostředku
  • Dávkování RM
  • Ochrana před chodem na sucho
  • Velký jemný vodní filtr
  • Zásobní nádrž s plovákovým ventilem
  • Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
  • Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
  • Rám a kryt: Ocel, práškově lakovaná
Vysokotlaký čistič HDS 10/21-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 10/21-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 10/21-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 10/21-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 10/21-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 10/21-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 10/21-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 10/21-4 St
Oblasti použití
  • Pro čištění strojů a vozidel
  • Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu
  • Ideální pro různé aplikace v dopravě a logistice
  • Zemědělství
  • Ve výrobních halách a dílnách, kde je potřeba teplá voda.
  • Vhodný pro nasazení ve výrobních, skladových, logistických halách a v těžkém průmyslu
  • Všestranné aplikace v průmyslovém prostředí, např. pro čištění výrobních zařízení.
  • Veřejné služba
  • Ideální pro autosalony, autopůjčovny a čerpací stanice
  • Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 10/21-4 St

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.