Vysokotlaký čistič HDS 10/21-4 St
Vyniká pod tlakem: Stacionární vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 10/21-4 St s olejovým hořákem je určen pro trvalé použití v náročných aplikacích a čistí tlakem až 210 barů.
HDS 10/21-4 St je stacionární horkovodní vysokotlaký čistič s olejovým hořákem, který dodává extra vysoký tlak: až 210 barů tlaku ulehčí práci i s odolnými nečistotami. 4pólový, pomaluběžný elektromotor generuje vysoký výkon pro náročné nepřetržité používání. Robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců poskytuje až 1000 litrů vody za hodinu. Zásobník vody má integrovanou ochranu proti vodnímu kameni a vodní filtr pro ochranu čerpadla. Detergent je nabírán a dávkován s přesností pomocí ventilu. Indikátor ukazuje, že dochází detergent. Elektronické monitorování olejového hořáku a celkové technologie zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti provozu. Intuitivní otočný přepínač nebo volitelný dálkový ovladač usnadňují obsluhu a úkony údržby a údržby jsou také navrženy tak, aby byly uživatelsky přívětivé. Se širokou škálou dostupného příslušenství lze HDS 10/21-4 St přizpůsobit tak, aby vyhovoval široké škále čisticích úkolů. Stroj je možné doplnit o manometr a počítadlo hodin, druhou dávkovací jednotku mycího prostředku a systém odlehčení tlaku.
Charakteristické znaky a výhody
Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonem
Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej)
Účinná konstrukce hořáku
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
Kvalitní vybavení
Snadná a pohodlná obsluha
Velký transparentní jemný vodní filtr
Systém nasávání a dávkování čisticího prostředku pro ještě lepší výsledky čištění
Jednoduchá údržba a snadný servis
Vysoká flexibilita
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500 - 1000
|Pracovní tlak (bar)
|210
|Max. tlak (bar)
|235
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|max. 80
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 30
|Příkon (kW)
|8
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|6,5
|Tepelná energie (kW)
|77
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|1″
|počet současných uživatelů
|1
|Mobilita
|Stacionární
|Zajištění (A)
|25
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|160
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|170
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1142 x 578 x 790
Obsah balení
- Kontrola plamene
- Připraveno pro Servo Control
- Připraveno pro dálkové ovládání
- Power tryska
- Funkce čisticích prostředků: Nasávání
Vybavení
- Měrka oleje
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Předem vybaveno pro přívod čisticího prostředku
- Dávkování RM
- Ochrana před chodem na sucho
- Velký jemný vodní filtr
- Zásobní nádrž s plovákovým ventilem
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Rám a kryt: Ocel, práškově lakovaná
Oblasti použití
- Pro čištění strojů a vozidel
- Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu
- Ideální pro různé aplikace v dopravě a logistice
- Zemědělství
- Ve výrobních halách a dílnách, kde je potřeba teplá voda.
- Vhodný pro nasazení ve výrobních, skladových, logistických halách a v těžkém průmyslu
- Všestranné aplikace v průmyslovém prostředí, např. pro čištění výrobních zařízení.
- Veřejné služba
- Ideální pro autosalony, autopůjčovny a čerpací stanice
- Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 10/21-4 St
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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