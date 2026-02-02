Vysokotlaký čistič HDS 10/21-4 St Gas
Stacionární vysokotlaký čistič s ohřevem: robustní, odolný a snadno použitelný. Je vhodný pro nepřetržité používání a vyznačuje se vysoce kvalitním vybavením.
S tlakem 210 bar a průtokem 1000 l/h je tento stacionární horkovodní stroj HDS s plynovým hořákem ideální pro nepřetržité použití v průmyslových a zemědělských aplikacích. Vyznačuje se robustním čerpadlem klikového hřídele s mosaznou hlavou válců a odolným ocelovým pláštěm a rámem s práškovým nástřikem. Čerpadlo je chráněno velkým vodním filtrem. Součástí vysokotlakého čističe je integrovaná nádrž na vodu s ochranou proti vodnímu kameni a indikátorem vyprázdnění a také čtyřpólový, pomaluběžný elektromotor s vodním chlazením. Detergent se nasaje přes dávkovací ventil a zobrazí se prázdná hladina. Otočný spínač velmi usnadňuje ovládání stroje. Instalace a údržba jsou rovněž navrženy tak, aby byly uživatelsky přívětivé a elektronický monitorovací systém zajišťuje vysokou úroveň provozní bezpečnosti. Stroj je dodáván bez příslušenství; to lze vybrat individuálně pro každou pracovní stanici (místo použití). Volitelně k dispozici: manometr, počítadlo provozních hodin, druhé sání detergentu, automatické snížení tlaku, různé dálkové ovladače.
Charakteristické znaky a výhody
Intuitivní a jednoduchá obsluhaPouze jeden otočný přepínač pro všechny funkce zaručuje jednoduché ovládání bez dlouhých zaškolovacích časů. Praktické zobrazení chyb informuje uživatele okamžitě a šetří čas. Samovysvětlující symboly a jasné ovládací pole činí stroj snadno pochopitelným, což zvyšuje produktivitu.
Plynový hořák testován, kontrolován a certifikován společností Kiwa.Certifikace Kiwa: jsou splněny objektivní požadavky. Vysoký topný výkon. S osvědčenou a účinnou technologií hořáků Kärcher pro nízkou spotřebu paliva.
Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonemSpolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku. Robustní čerpadlo s mosaznou hlavou válců a kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost. Delší životnost, méně náročná údržba a menší náklady. Ideální pro průmyslové použití.
Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej)
- Vodou chlazený motor pro vysoký výkon a dlouhou životnost.
- Pro vysoký výkon a nízké náklady na údržbu.
- Čtyřpólový elektromotor s pomalým chodem zaručuje dlouhou pracovní dobu.
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
- Monitorování teploty plamene a emisí, ochrana proti nedostatku/přetlaku vody, ochrana proti vodnímu kameni s indikátorem prázdné nádrže a monitorování poruch zajišťují bezpečný a dlouhotrvající provoz.
- Vypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze.
- Automatické vypnutí v případě nízkého napětí nebo přepětí.
Kvalitní vybavení
- Integrovaný zásobník vody s ochranou proti vodnímu kameni a indikátorem vyprázdnění chrání topnou spirálu a celý systém před usazováním vodního kamene.
- Robustní pouzdro a rám z práškově lakované oceli.
- Systém nasávání čisticího prostředku s dávkovacím ventilem a indikátorem vyprázdnění je součástí vysoce kvalitního standardně dodávaného vybavení.
Vysoká flexibilita
- Volitelně lze dálkové ovládání použít přímo na odběrném místě.
- Jako volitelné příslušenství je k dispozici počítadlo provozních hodin a manometr a také automatické odlehčení tlaku pro ochranu příslušenství a potrubí.
- Ve své rozsáhlé nabídce příslušenství pro vysokotlaké čističe má Kärcher to správné příslušenství pro každý úklidový úkol a každý cíl.
Velký transparentní jemný vodní filtr
- Snadno přístupný vodní filtr chrání čerpadlo před částečkami nečistot ve vodě.
- Zaručuje dlouhou životnost všech vysokotlakých součástí.
- Integrovaný filtr vody lze vyměnit a vyčistit bez použití nářadí.
Systém nasávání a dávkování čisticího prostředku pro ještě lepší výsledky čištění
- Pomocí funkce nastavení dávkování lze detergenty dávkovat přesně podle stupně znečištění.
- Systém nasávání čisticího prostředku s dávkovacím ventilem a indikátorem vyprázdnění je součástí vysoce kvalitního standardně dodávaného vybavení.
- Volitelně je k dispozici druhé sání detergentu s indikátorem prázdné nádrže a dávkovacím ventilem.
Jednoduchá údržba a snadný servis
- Snadný přístup ke všem komponentám důležitým pro servis a údržbu.
- Plně pokrytá servisní síť s vysoce vyškolenými servisními techniky
- Zobrazení chybových kódů, provozního stavu, intervalů údržby čerpadla a sledování poruchového provozu hořáku a celého zařízení usnadňují servis.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|min. 500 - max. 1000
|Pracovní tlak (bar)
|210
|Příkon (kW)
|8
|Tepelná energie (kW)
|78,5
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|1″
|počet současných uživatelů
|1 - 1
|Mobilita
|Stacionární
|Zajištění (A)
|25
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|177
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|187
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1142 x 578 x 790
Obsah balení
- Kontrola plamene
- Připraveno pro Servo Control
- Připraveno pro dálkové ovládání
- Power tryska
- Funkce čisticích prostředků: Nasávání
Vybavení
- Měrka oleje
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Předem vybaveno pro přívod čisticího prostředku
- Dávkování RM
- Ochrana před chodem na sucho
- Zásobní nádrž s plovákovým ventilem
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Rám a kryt: Ocel, práškově lakovaná
Oblasti použití
- Čištění vozidel a strojů v automobilovém, průmyslovém a zemědělském sektoru
- Ideální pro aplikace v potravinářském a chemickém průmyslu
- Pro čištění interiéru kontejnerů a nádrží v dopravě a logistice, v zemědělství, potravinářství a chemickém průmyslu.
- Zemědělství
- Ve výrobních halách a dílnách, kde je potřeba teplá voda.
- Všestranné aplikace v průmyslovém prostředí, např. pro čištění výrobních zařízení.
- Veřejné služba
- Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
- Pro vysokotlaké čištění studenou nebo horkou vodou
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 10/21-4 St Gas
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.