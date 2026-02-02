Vysokotlaký čistič HDS 10/21-4 St Gas

Stacionární vysokotlaký čistič s ohřevem: robustní, odolný a snadno použitelný. Je vhodný pro nepřetržité používání a vyznačuje se vysoce kvalitním vybavením.

S tlakem 210 bar a průtokem 1000 l/h je tento stacionární horkovodní stroj HDS s plynovým hořákem ideální pro nepřetržité použití v průmyslových a zemědělských aplikacích. Vyznačuje se robustním čerpadlem klikového hřídele s mosaznou hlavou válců a odolným ocelovým pláštěm a rámem s práškovým nástřikem. Čerpadlo je chráněno velkým vodním filtrem. Součástí vysokotlakého čističe je integrovaná nádrž na vodu s ochranou proti vodnímu kameni a indikátorem vyprázdnění a také čtyřpólový, pomaluběžný elektromotor s vodním chlazením. Detergent se nasaje přes dávkovací ventil a zobrazí se prázdná hladina. Otočný spínač velmi usnadňuje ovládání stroje. Instalace a údržba jsou rovněž navrženy tak, aby byly uživatelsky přívětivé a elektronický monitorovací systém zajišťuje vysokou úroveň provozní bezpečnosti. Stroj je dodáván bez příslušenství; to lze vybrat individuálně pro každou pracovní stanici (místo použití). Volitelně k dispozici: manometr, počítadlo provozních hodin, druhé sání detergentu, automatické snížení tlaku, různé dálkové ovladače.

Charakteristické znaky a výhody
Intuitivní a jednoduchá obsluha
Intuitivní a jednoduchá obsluha
Pouze jeden otočný přepínač pro všechny funkce zaručuje jednoduché ovládání bez dlouhých zaškolovacích časů. Praktické zobrazení chyb informuje uživatele okamžitě a šetří čas. Samovysvětlující symboly a jasné ovládací pole činí stroj snadno pochopitelným, což zvyšuje produktivitu.
Plynový hořák testován, kontrolován a certifikován společností Kiwa.
Plynový hořák testován, kontrolován a certifikován společností Kiwa.
Certifikace Kiwa: jsou splněny objektivní požadavky. Vysoký topný výkon. S osvědčenou a účinnou technologií hořáků Kärcher pro nízkou spotřebu paliva.
Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonem
Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonem
Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku. Robustní čerpadlo s mosaznou hlavou válců a kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost. Delší životnost, méně náročná údržba a menší náklady. Ideální pro průmyslové použití.
Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej)
  • Vodou chlazený motor pro vysoký výkon a dlouhou životnost.
  • Pro vysoký výkon a nízké náklady na údržbu.
  • Čtyřpólový elektromotor s pomalým chodem zaručuje dlouhou pracovní dobu.
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
  • Monitorování teploty plamene a emisí, ochrana proti nedostatku/přetlaku vody, ochrana proti vodnímu kameni s indikátorem prázdné nádrže a monitorování poruch zajišťují bezpečný a dlouhotrvající provoz.
  • Vypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze.
  • Automatické vypnutí v případě nízkého napětí nebo přepětí.
Kvalitní vybavení
  • Integrovaný zásobník vody s ochranou proti vodnímu kameni a indikátorem vyprázdnění chrání topnou spirálu a celý systém před usazováním vodního kamene.
  • Robustní pouzdro a rám z práškově lakované oceli.
  • Systém nasávání čisticího prostředku s dávkovacím ventilem a indikátorem vyprázdnění je součástí vysoce kvalitního standardně dodávaného vybavení.
Vysoká flexibilita
  • Volitelně lze dálkové ovládání použít přímo na odběrném místě.
  • Jako volitelné příslušenství je k dispozici počítadlo provozních hodin a manometr a také automatické odlehčení tlaku pro ochranu příslušenství a potrubí.
  • Ve své rozsáhlé nabídce příslušenství pro vysokotlaké čističe má Kärcher to správné příslušenství pro každý úklidový úkol a každý cíl.
Velký transparentní jemný vodní filtr
  • Snadno přístupný vodní filtr chrání čerpadlo před částečkami nečistot ve vodě.
  • Zaručuje dlouhou životnost všech vysokotlakých součástí.
  • Integrovaný filtr vody lze vyměnit a vyčistit bez použití nářadí.
Systém nasávání a dávkování čisticího prostředku pro ještě lepší výsledky čištění
  • Pomocí funkce nastavení dávkování lze detergenty dávkovat přesně podle stupně znečištění.
  • Systém nasávání čisticího prostředku s dávkovacím ventilem a indikátorem vyprázdnění je součástí vysoce kvalitního standardně dodávaného vybavení.
  • Volitelně je k dispozici druhé sání detergentu s indikátorem prázdné nádrže a dávkovacím ventilem.
Jednoduchá údržba a snadný servis
  • Snadný přístup ke všem komponentám důležitým pro servis a údržbu.
  • Plně pokrytá servisní síť s vysoce vyškolenými servisními techniky
  • Zobrazení chybových kódů, provozního stavu, intervalů údržby čerpadla a sledování poruchového provozu hořáku a celého zařízení usnadňují servis.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) min. 500 - max. 1000
Pracovní tlak (bar) 210
Příkon (kW) 8
Tepelná energie (kW) 78,5
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 1″
počet současných uživatelů 1 - 1
Mobilita Stacionární
Zajištění (A) 25
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 177
Hmotnost včetně obalu (kg) 187
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1142 x 578 x 790

Obsah balení

  • Kontrola plamene
  • Připraveno pro Servo Control
  • Připraveno pro dálkové ovládání
  • Power tryska
  • Funkce čisticích prostředků: Nasávání

Vybavení

  • Měrka oleje
  • Průhledové sklíčko - stav oleje
  • Předem vybaveno pro přívod čisticího prostředku
  • Dávkování RM
  • Ochrana před chodem na sucho
  • Zásobní nádrž s plovákovým ventilem
  • Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
  • Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
  • Rám a kryt: Ocel, práškově lakovaná
Vysokotlaký čistič HDS 10/21-4 St Gas
Oblasti použití
  • Čištění vozidel a strojů v automobilovém, průmyslovém a zemědělském sektoru
  • Ideální pro aplikace v potravinářském a chemickém průmyslu
  • Pro čištění interiéru kontejnerů a nádrží v dopravě a logistice, v zemědělství, potravinářství a chemickém průmyslu.
  • Zemědělství
  • Ve výrobních halách a dílnách, kde je potřeba teplá voda.
  • Všestranné aplikace v průmyslovém prostředí, např. pro čištění výrobních zařízení.
  • Veřejné služba
  • Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
  • Pro vysokotlaké čištění studenou nebo horkou vodou
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 10/21-4 St Gas

