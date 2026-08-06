Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 St
Navrženo pro nepřetržité používání bez kompromisů: Stacionární vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 13/20-4 St s olejovým hořákem čistí průtokem až 1300 l vody za hodinu při tlaku 200 barů.
HDS 13/20-4 St je stacionární horkovodní vysokotlaký čistič s olejovým hořákem. Jeho 4pólový, pomaluběžný elektromotor produkuje vysoký výkon pro nekompromisní nepřetržité použití v náročných podmínkách. Robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců umožňuje čištění až 1300 l vody za hodinu při tlaku 200 barů. Velký vodní filtr chrání čerpadlo před částicemi nečistot. Integrovaná nádržka na vodu s ochranou proti vodnímu kameni. Detergent je nasáván a dávkován s přesností pomocí ventilu. Prázdný indikátor ukazuje, že dochází detergent. Elektronické monitorování olejového hořáku a celkové technologie zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti provozu. Intuitivní otočný přepínač nebo volitelný dálkový ovladač usnadňují obsluhu a úkony údržby tak, aby byly uživatelsky přívětivé. Se širokou škálou dostupného příslušenství lze HDS 13/20-4 St přizpůsobit tak, aby vyhovoval široké škále čisticích úkolů. Stroj je možné doplnit o manometr a počítadlo provozních hodin, druhou dávkovací jednotku detergentu a systém odlehčení tlaku.
Charakteristické znaky a výhody
Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonemRobustní čerpadlo s mosaznou hlavou válců a kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost. Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku. Delší životnost, méně náročná údržba a menší náklady. Ideální pro průmyslové použití.
4-pólový pomaluběžný elektromotorVodou chlazený motor pro vysoký výkon a dlouhou životnost. Čtyřpólový elektromotor s pomalým chodem zaručuje dlouhou pracovní dobu. Silný výkon s vysokou efektivností.
Spolehlivé hořáky Kärcher s maximální účinností.Vysoce výkonný olejový hořák se vzpřímenou topnou spirálou a nepřetržitým zapalováním bez nebezpečí exploze. S osvědčenou a účinnou technologií hořáků Kärcher pro nízkou spotřebu paliva. Hořák s vysokou účinností (> 91 %), nízkou spotřebou paliva a velmi nízkými emisemi výfukových plynů
Kvalitní vybavení
- Integrovaný zásobník na vodu s ochranou proti vodnímu kameni a indikátorem vyprázdnění chrání topnou spirálu a celý systém před usazováním vodního kamene.
- Kryt a rám jsou vyrobeny z oceli s práškovým nástřikem pro dlouhou životnost.
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
- Vypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze.
- Automatické vypnutí v případě nízkého napětí nebo přepětí.
- Automatické vypnutí hořáku při nedostatku vody, ochrana proti přehřátí.
Snadná a srozumitelná obsluha
- Pouze jeden otočný přepínač pro všechny funkce zaručuje jednoduché ovládání bez dlouhých zaškolovacích časů.
- Praktické zobrazení chyb informuje uživatele okamžitě a šetří čas.
- Samovysvětlující symboly usnadňují pochopení stroje a výrazně zjednodušují obsluhu.
Velký transparentní jemný vodní filtr
- Snadno přístupný vodní filtr chrání čerpadlo před částečkami nečistot ve vodě.
- Zaručuje dlouhou životnost všech vysokotlakých součástí.
- Integrovaný filtr vody lze vyměnit a vyčistit bez použití nářadí.
Vysoká flexibilita
- Stroj lze alternativně ovládat dálkovým ovladačem.
- Ve své rozsáhlé nabídce příslušenství pro vysokotlaké čističe má Kärcher to správné příslušenství pro každý úklidový úkol a každý cíl.
Systém nasávání a dávkování čisticího prostředku pro ještě lepší výsledky čištění
- Pro pohodlné a přesné dávkování čisticích prostředků.
- Čisticí prostředky lze přidávat dle potřeby příslušným nastavením dávkování.
Jednoduchá údržba a snadný servis
- Snadný přístup ke všem komponentám důležitým pro servis a údržbu.
- Plně pokrytá servisní síť s vysoce vyškolenými servisními techniky
- Zobrazení chybových kódů, provozního stavu, intervalů údržby čerpadla a sledování poruchového provozu hořáku a celého zařízení usnadňují servis.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|min. 700 - max. 1300
|Pracovní tlak (bar)
|200
|Max. tlak (bar)
|235
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|max. 80
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 30
|Příkon (kW)
|9,5
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|9,1
|Tepelná energie (kW)
|108
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|1″
|počet současných uživatelů
|1
|Mobilita
|Stacionární
|Zajištění (A)
|25
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|160
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|170
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1142 x 578 x 790
Obsah balení
- Kontrola plamene
- Připraveno pro Servo Control
- Připraveno pro dálkové ovládání
- Power tryska
- Funkce čisticích prostředků: Nasávání
Vybavení
- Měrka oleje
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Předem vybaveno pro přívod čisticího prostředku
- Dávkování RM
- Ochrana před chodem na sucho
- Velký jemný vodní filtr
- Zásobní nádrž s plovákovým ventilem
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Rám a kryt: Ocel, práškově lakovaná
Oblasti použití
- Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
- Všestranné aplikace v průmyslovém prostředí, např. pro čištění výrobních zařízení.
- Vysokotlaké čištění strojů a vybavení ve stavebnictví, zemědělství a komunálních službách
- Vhodný pro nasazení ve výrobních, skladových, logistických halách a v těžkém průmyslu
- Intenzivní vysokotlaké čištění při extrémních nečistotách v zemědělství a stavebnictví
- Pro čištění strojů a vozidel
- Ideální pro aplikace v potravinářském a chemickém průmyslu
- Zemědělství
- Veřejné služba
- Ideální pro autodílny, půjčovny vozidel, mycí centra, dodavatele stavebních služeb, řemeslníky, malé stavební firmy, malé garáže a farmy atd.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 13/20-4 St
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.