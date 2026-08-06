Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 St

Navrženo pro nepřetržité používání bez kompromisů: Stacionární vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 13/20-4 St s olejovým hořákem čistí průtokem až 1300 l vody za hodinu při tlaku 200 barů.

HDS 13/20-4 St je stacionární horkovodní vysokotlaký čistič s olejovým hořákem. Jeho 4pólový, pomaluběžný elektromotor produkuje vysoký výkon pro nekompromisní nepřetržité použití v náročných podmínkách. Robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců umožňuje čištění až 1300 l vody za hodinu při tlaku 200 barů. Velký vodní filtr chrání čerpadlo před částicemi nečistot. Integrovaná nádržka na vodu s ochranou proti vodnímu kameni. Detergent je nasáván a dávkován s přesností pomocí ventilu. Prázdný indikátor ukazuje, že dochází detergent. Elektronické monitorování olejového hořáku a celkové technologie zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti provozu. Intuitivní otočný přepínač nebo volitelný dálkový ovladač usnadňují obsluhu a úkony údržby tak, aby byly uživatelsky přívětivé. Se širokou škálou dostupného příslušenství lze HDS 13/20-4 St přizpůsobit tak, aby vyhovoval široké škále čisticích úkolů. Stroj je možné doplnit o manometr a počítadlo provozních hodin, druhou dávkovací jednotku detergentu a systém odlehčení tlaku.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 St: Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonem
Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonem
Robustní čerpadlo s mosaznou hlavou válců a kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost. Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku. Delší životnost, méně náročná údržba a menší náklady. Ideální pro průmyslové použití.
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 St: 4-pólový pomaluběžný elektromotor
4-pólový pomaluběžný elektromotor
Vodou chlazený motor pro vysoký výkon a dlouhou životnost. Čtyřpólový elektromotor s pomalým chodem zaručuje dlouhou pracovní dobu. Silný výkon s vysokou efektivností.
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 St: Spolehlivé hořáky Kärcher s maximální účinností.
Spolehlivé hořáky Kärcher s maximální účinností.
Vysoce výkonný olejový hořák se vzpřímenou topnou spirálou a nepřetržitým zapalováním bez nebezpečí exploze. S osvědčenou a účinnou technologií hořáků Kärcher pro nízkou spotřebu paliva. Hořák s vysokou účinností (> 91 %), nízkou spotřebou paliva a velmi nízkými emisemi výfukových plynů
Kvalitní vybavení
  • Integrovaný zásobník na vodu s ochranou proti vodnímu kameni a indikátorem vyprázdnění chrání topnou spirálu a celý systém před usazováním vodního kamene.
  • Kryt a rám jsou vyrobeny z oceli s práškovým nástřikem pro dlouhou životnost.
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
  • Vypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze.
  • Automatické vypnutí v případě nízkého napětí nebo přepětí.
  • Automatické vypnutí hořáku při nedostatku vody, ochrana proti přehřátí.
Snadná a srozumitelná obsluha
  • Pouze jeden otočný přepínač pro všechny funkce zaručuje jednoduché ovládání bez dlouhých zaškolovacích časů.
  • Praktické zobrazení chyb informuje uživatele okamžitě a šetří čas.
  • Samovysvětlující symboly usnadňují pochopení stroje a výrazně zjednodušují obsluhu.
Velký transparentní jemný vodní filtr
  • Snadno přístupný vodní filtr chrání čerpadlo před částečkami nečistot ve vodě.
  • Zaručuje dlouhou životnost všech vysokotlakých součástí.
  • Integrovaný filtr vody lze vyměnit a vyčistit bez použití nářadí.
Vysoká flexibilita
  • Stroj lze alternativně ovládat dálkovým ovladačem.
  • Ve své rozsáhlé nabídce příslušenství pro vysokotlaké čističe má Kärcher to správné příslušenství pro každý úklidový úkol a každý cíl.
Systém nasávání a dávkování čisticího prostředku pro ještě lepší výsledky čištění
  • Pro pohodlné a přesné dávkování čisticích prostředků.
  • Čisticí prostředky lze přidávat dle potřeby příslušným nastavením dávkování.
Jednoduchá údržba a snadný servis
  • Snadný přístup ke všem komponentám důležitým pro servis a údržbu.
  • Plně pokrytá servisní síť s vysoce vyškolenými servisními techniky
  • Zobrazení chybových kódů, provozního stavu, intervalů údržby čerpadla a sledování poruchového provozu hořáku a celého zařízení usnadňují servis.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) min. 700 - max. 1300
Pracovní tlak (bar) 200
Max. tlak (bar) 235
Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) max. 80
Teplota přívodní vody (°C) max. 30
Příkon (kW) 9,5
Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h) 9,1
Tepelná energie (kW) 108
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 1″
počet současných uživatelů 1
Mobilita Stacionární
Zajištění (A) 25
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 160
Hmotnost včetně obalu (kg) 170
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1142 x 578 x 790

Obsah balení

  • Kontrola plamene
  • Připraveno pro Servo Control
  • Připraveno pro dálkové ovládání
  • Power tryska
  • Funkce čisticích prostředků: Nasávání

Vybavení

  • Měrka oleje
  • Průhledové sklíčko - stav oleje
  • Předem vybaveno pro přívod čisticího prostředku
  • Dávkování RM
  • Ochrana před chodem na sucho
  • Velký jemný vodní filtr
  • Zásobní nádrž s plovákovým ventilem
  • Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
  • Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
  • Rám a kryt: Ocel, práškově lakovaná
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 St
Oblasti použití
  • Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
  • Všestranné aplikace v průmyslovém prostředí, např. pro čištění výrobních zařízení.
  • Vysokotlaké čištění strojů a vybavení ve stavebnictví, zemědělství a komunálních službách
  • Vhodný pro nasazení ve výrobních, skladových, logistických halách a v těžkém průmyslu
  • Intenzivní vysokotlaké čištění při extrémních nečistotách v zemědělství a stavebnictví
  • Pro čištění strojů a vozidel
  • Ideální pro aplikace v potravinářském a chemickém průmyslu
  • Zemědělství
  • Veřejné služba
  • Ideální pro autodílny, půjčovny vozidel, mycí centra, dodavatele stavebních služeb, řemeslníky, malé stavební firmy, malé garáže a farmy atd.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 13/20-4 St

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.