Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 St
Pevné trvalé používání, odolná konstrukce: Stacionární horkovodní vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 St s olejovým hořákem spolehlivě plní náročné čisticí úkoly.
HDS 8/18-4 St je stacionární horkovodní vysokotlaký čistič s olejovým hořákem a prémiovým vybavením, určený pro nepřetržité použití v náročných aplikacích. 4pólový pomaluběžný elektromotor generuje vysoký výkon. Robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců vytváří vysoký tlak a poskytuje velké množství horké vody. Velký vodní filtr chrání čerpadlo před částicemi nečistot. Integrovaná nádržka na vodu má ochranu proti vodnímu kameni. Detergent je nasáván a dávkován s přesností pomocí ventilu. Indikátor ukazuje, že dochází detergent. Elektronické monitorování olejového hořáku a celkové technologie zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti provozu. Intuitivní otočný přepínač nebo volitelný dálkový ovladač usnadňují obsluhu a úkony údržby tak, aby byly uživatelsky přívětivé. Se širokou škálou dostupného příslušenství lze HDS 8/18-4 St přizpůsobit tak, aby vyhovoval široké škále čisticích úkolů. Stroj je možné doplnit o manometr a počítadlo provozních hodin, druhou dávkovací jednotku detergentu a systém odlehčení tlaku.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců
- Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.
- Obzvláště robustní a extrémně dlouhá životnost.
- Delší životnost, méně náročná údržba a menší náklady. Ideální pro průmyslové použití.
Kvalitní vybavení
- Integrovaný zásobník vody s ochranou proti vodnímu kameni a indikátorem vyprázdnění chrání topnou spirálu a celý systém před usazováním vodního kamene.
- Kryt a rám jsou vyrobeny z oceli s práškovým nástřikem pro dlouhou životnost.
- Součástí dodávky je standardně sání detergentu s dávkovacím ventilem a indikátorem vyprázdnění s možností přidání druhého sání.
Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej)
- Čtyřpólový elektromotor s pomalým chodem zaručuje dlouhou pracovní dobu.
- Vodou chlazený motor pro vysoký výkon a dlouhou životnost.
- Pouze velmi nízké vibrace motoru
Spolehlivé hořáky Kärcher s maximální účinností.
- Vysoce výkonný olejový hořák se vzpřímenou topnou spirálou a nepřetržitým zapalováním bez nebezpečí exploze.
- Vertikální konstrukce zabraňuje vzniku kondenzátu a korozi.
- Osvědčená a vysoce efektivní technologie hořáku „made in Germany“.
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
- Automatické vypnutí v případě netěsností nebo výpadku fáze.
- Automatické vypnutí v případě nízkého napětí nebo přepětí.
- Monitorování teploty plamene a emisí, ochrana proti nedostatku/přetlaku vody, ochrana proti vodnímu kameni s indikátorem prázdné nádrže a monitorování poruch zajišťují bezpečný a dlouhotrvající provoz.
Nekomplikovaná, jednoduchá obsluha
- Pouze jeden otočný přepínač pro všechny funkce zaručuje jednoduché ovládání bez dlouhých zaškolovacích časů.
- Jednoduchý koncept se samovysvětlujícími symboly a přehledným ovládacím panelem.
- Praktické zobrazení chyb informuje uživatele okamžitě a šetří čas.
Systém nasávání a dávkování čisticího prostředku pro ještě lepší výsledky čištění
- Pro přesné, plynulé dávkování čisticích prostředků.
Jednoduchá údržba a snadný servis
- Snadný přístup ke všem komponentám důležitým pro servis a údržbu.
- Plně pokrytá servisní síť s vysoce vyškolenými servisními techniky
- Zobrazení chybových kódů, provozního stavu, intervalů údržby čerpadla a sledování poruchového provozu hořáku a celého zařízení usnadňují servis.
Velký transparentní jemný vodní filtr
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
- Integrovaný filtr vody lze vyměnit a vyčistit bez použití nářadí.
- Vede k dlouhé životnosti komponent a stroje.
Vysoká flexibilita
- Stroj lze alternativně ovládat dálkovým ovladačem.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500 - 800
|Pracovní tlak (bar)
|180
|Max. tlak (bar)
|215
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|max. 80
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 30
|Příkon (kW)
|5,5
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|5,1
|Tepelná energie (kW)
|61
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|1″
|počet současných uživatelů
|1
|Mobilita
|Stacionární
|Zajištění (A)
|16
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|160
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|170
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1142 x 578 x 790
Obsah balení
- Kontrola plamene
- Připraveno pro Servo Control
- Připraveno pro dálkové ovládání
- Power tryska
- Funkce čisticích prostředků: Nasávání
Vybavení
- Měrka oleje
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Předem vybaveno pro přívod čisticího prostředku
- Dávkování RM
- Ochrana před chodem na sucho
- Velký jemný vodní filtr
- Zásobní nádrž s plovákovým ventilem
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- Rám a kryt: Ocel, práškově lakovaná
Oblasti použití
- Pro čištění strojů a vozidel
- Ideální pro různé aplikace v dopravě a logistice
- Ideální pro aplikace v potravinářském a chemickém průmyslu
- Pro aplikace ve výrobě, logistice a halách a skladech těžkého průmyslu
- Čištění stájí v zemědělství
- Ve výrobních halách a dílnách, kde je potřeba teplá voda.
- Ideální pro autosalony, autopůjčovny a čerpací stanice
- Ideální pro čištění v průmyslovém prostředí, například pro čištění výrobních zařízení.
- Veřejné služba
- Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 8/18-4 St
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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