Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 St

Pevné trvalé používání, odolná konstrukce: Stacionární horkovodní vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 St s olejovým hořákem spolehlivě plní náročné čisticí úkoly.

HDS 8/18-4 St je stacionární horkovodní vysokotlaký čistič s olejovým hořákem a prémiovým vybavením, určený pro nepřetržité použití v náročných aplikacích. 4pólový pomaluběžný elektromotor generuje vysoký výkon. Robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců vytváří vysoký tlak a poskytuje velké množství horké vody. Velký vodní filtr chrání čerpadlo před částicemi nečistot. Integrovaná nádržka na vodu má ochranu proti vodnímu kameni. Detergent je nasáván a dávkován s přesností pomocí ventilu. Indikátor ukazuje, že dochází detergent. Elektronické monitorování olejového hořáku a celkové technologie zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti provozu. Intuitivní otočný přepínač nebo volitelný dálkový ovladač usnadňují obsluhu a úkony údržby tak, aby byly uživatelsky přívětivé. Se širokou škálou dostupného příslušenství lze HDS 8/18-4 St přizpůsobit tak, aby vyhovoval široké škále čisticích úkolů. Stroj je možné doplnit o manometr a počítadlo provozních hodin, druhou dávkovací jednotku detergentu a systém odlehčení tlaku.

Charakteristické znaky a výhody
Robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců
  • Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.
  • Obzvláště robustní a extrémně dlouhá životnost.
  • Delší životnost, méně náročná údržba a menší náklady. Ideální pro průmyslové použití.
Kvalitní vybavení
  • Integrovaný zásobník vody s ochranou proti vodnímu kameni a indikátorem vyprázdnění chrání topnou spirálu a celý systém před usazováním vodního kamene.
  • Kryt a rám jsou vyrobeny z oceli s práškovým nástřikem pro dlouhou životnost.
  • Součástí dodávky je standardně sání detergentu s dávkovacím ventilem a indikátorem vyprázdnění s možností přidání druhého sání.
Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej)
  • Čtyřpólový elektromotor s pomalým chodem zaručuje dlouhou pracovní dobu.
  • Vodou chlazený motor pro vysoký výkon a dlouhou životnost.
  • Pouze velmi nízké vibrace motoru
Spolehlivé hořáky Kärcher s maximální účinností.
  • Vysoce výkonný olejový hořák se vzpřímenou topnou spirálou a nepřetržitým zapalováním bez nebezpečí exploze.
  • Vertikální konstrukce zabraňuje vzniku kondenzátu a korozi.
  • Osvědčená a vysoce efektivní technologie hořáku „made in Germany“.
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
  • Automatické vypnutí v případě netěsností nebo výpadku fáze.
  • Automatické vypnutí v případě nízkého napětí nebo přepětí.
  • Monitorování teploty plamene a emisí, ochrana proti nedostatku/přetlaku vody, ochrana proti vodnímu kameni s indikátorem prázdné nádrže a monitorování poruch zajišťují bezpečný a dlouhotrvající provoz.
Nekomplikovaná, jednoduchá obsluha
  • Pouze jeden otočný přepínač pro všechny funkce zaručuje jednoduché ovládání bez dlouhých zaškolovacích časů.
  • Jednoduchý koncept se samovysvětlujícími symboly a přehledným ovládacím panelem.
  • Praktické zobrazení chyb informuje uživatele okamžitě a šetří čas.
Systém nasávání a dávkování čisticího prostředku pro ještě lepší výsledky čištění
  • Pro přesné, plynulé dávkování čisticích prostředků.
Jednoduchá údržba a snadný servis
  • Snadný přístup ke všem komponentám důležitým pro servis a údržbu.
  • Plně pokrytá servisní síť s vysoce vyškolenými servisními techniky
  • Zobrazení chybových kódů, provozního stavu, intervalů údržby čerpadla a sledování poruchového provozu hořáku a celého zařízení usnadňují servis.
Velký transparentní jemný vodní filtr
  • Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
  • Integrovaný filtr vody lze vyměnit a vyčistit bez použití nářadí.
  • Vede k dlouhé životnosti komponent a stroje.
Vysoká flexibilita
  • Stroj lze alternativně ovládat dálkovým ovladačem.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500 - 800
Pracovní tlak (bar) 180
Max. tlak (bar) 215
Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) max. 80
Teplota přívodní vody (°C) max. 30
Příkon (kW) 5,5
Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h) 5,1
Tepelná energie (kW) 61
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 1″
počet současných uživatelů 1
Mobilita Stacionární
Zajištění (A) 16
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 160
Hmotnost včetně obalu (kg) 170
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1142 x 578 x 790

Obsah balení

  • Kontrola plamene
  • Připraveno pro Servo Control
  • Připraveno pro dálkové ovládání
  • Power tryska
  • Funkce čisticích prostředků: Nasávání

Vybavení

  • Měrka oleje
  • Průhledové sklíčko - stav oleje
  • Předem vybaveno pro přívod čisticího prostředku
  • Dávkování RM
  • Ochrana před chodem na sucho
  • Velký jemný vodní filtr
  • Zásobní nádrž s plovákovým ventilem
  • Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
  • Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
  • Rám a kryt: Ocel, práškově lakovaná
Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 St
Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 St
Oblasti použití
  • Pro čištění strojů a vozidel
  • Ideální pro různé aplikace v dopravě a logistice
  • Ideální pro aplikace v potravinářském a chemickém průmyslu
  • Pro aplikace ve výrobě, logistice a halách a skladech těžkého průmyslu
  • Čištění stájí v zemědělství
  • Ve výrobních halách a dílnách, kde je potřeba teplá voda.
  • Ideální pro autosalony, autopůjčovny a čerpací stanice
  • Ideální pro čištění v průmyslovém prostředí, například pro čištění výrobních zařízení.
  • Veřejné služba
  • Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 8/18-4 St

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.